İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Aliağa

Aliağa ilçesinde 11 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Çoraklar, Güzelhisar, Karaköy ve Yalı mahallelerindeki belirtilen sokak ve caddeler etkilenecektir.

Bayındır

Bayındır ilçesinde 11, 12 ve 13 Haziran 2026 tarihlerinde farklı saat aralıklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlanmaktadır. Kesintilerden Alankıyı, Alanköy, Bıyıklar, Buruncuk, Camii, Demircilik, Dereköy, Ergenli, Fatih, Hacı İbrahim, Hatay, Kızıloba, Kurt, Mithatpaşa, Sadıkpaşa, Yakacık, Yusuflu, Zeytinova ve diğer belirtilen mahallelerdeki sokak ve caddeler etkilenecektir.

Bergama

Bergama ilçesinde 11, 12 ve 13 Haziran 2026 tarihlerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlanmaktadır. Kesintilerden Pınarköy, Aşağıcuma, Çamavlu, Göbeller, Hacıhamzalar, Terzihaliller, Yukarıbey, Yukarıcuma ve Yukarıbey Kaplan mahalleleri etkilenecektir.

Bornova

Bornova ilçesinde 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Karaçam, Beşyol, Kurudere, Sarnıçköy ve Yakaköy mahallelerindeki belirtilen sokak ve caddeler etkilenecektir.

Dikili

Dikili ilçesinde 11 ve 12 Haziran 2026 tarihlerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlanmaktadır. Kesintilerden Merdivenli ve Cumhuriyet mahallelerindeki belirtilen sokaklar etkilenecektir.

Güzelbahçe

Güzelbahçe ilçesinde 11 ve 12 Haziran 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlanmaktadır. Kesintilerden Atatürk, Kahramandere ve Küçükkaya mahallelerindeki belirtilen sokak ve caddeler etkilenecektir.

Karşıyaka

Karşıyaka ilçesinde 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Mavişehir Mahallesi Opera Caddesi etkilenecektir.

Kemalpaşa

Kemalpaşa ilçesinde 11 ve 13 Haziran 2026 tarihlerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlanmaktadır. Kesintilerden Ören 75. Yıl Cumhuriyet, Mehmet Akif Ersoy, Soğukpınar, Örnekköy, Yukarıkızılca Merkez ve Sekiz Eylül mahallelerindeki belirtilen sokak ve caddeler etkilenecektir.

Konak

Konak ilçesinde 12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlanmaktadır. Kesintilerden Güneşli ve Zafertepe mahallelerindeki belirtilen sokak ve caddeler etkilenecektir.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde 11, 12 ve 13 Haziran 2026 tarihlerinde farklı saat aralıklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlanmaktadır. Kesintilerden Karadoğan, Türkmen, Yeniceköy, Birgi, Küçükavulcuk, Balabanlı, Bozcayaka, Çamlıca, Çayır, Demirdere, Güney, Hamam, Kazanlı, Küçükören, Küre, Köfündere, Sekiköy, Yeniköy, Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent, Türkönü, Kaymakçı ve İlkkurşun mahalleleri etkilenecektir.

Torbalı

Torbalı ilçesinde 11 ve 12 Haziran 2026 tarihlerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlanmaktadır. Kesintilerden Ertuğrul, Türkmenköy, Arslanlar, Çaybaşı, Eğerci, Mustafa Kemal Atatürk, Pamukyazı, Şehitler, Yedi Eylül, Cumhuriyet, Muratbey, Tepeköy, Torbalı, Yemişlik, Ahmetli, Kaplancık, Kuşçuburun, Özbey ve Yeniköy mahallelerindeki belirtilen sokak ve caddeler etkilenecektir.