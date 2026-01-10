İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

KARŞIYAKA

10 Ocak 2026 tarihinde 09.00–15.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi'nde çok sayıda sokakta şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Ocak 2026 tarihinde 10.00–14.00 saatleri arasında Dedebaşı Mahallesi 6131 Sokak ile Goncalar Mahallesi'nde Ordu Bulvarı, Ali Alp Böke Caddesi ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Ocak 2026 tarihinde 10.30–12.30 saatleri arasında Goncalar Mahallesi, Bahriye Üçok Mahallesi ve Nergiz Mahallesi'nde belirli cadde ve sokaklarda kesinti yapılacaktır.

BAYINDIR

10 Ocak 2026 tarihinde 10.00–16.00 saatleri arasında Yakacık, Yusuflu, Fatih ve Buruncuk mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ALİAĞA

10 Ocak 2026 tarihinde 10.30–13.30 saatleri arasında Bozköy Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Ocak 2026 tarihinde 12.30–13.30 saatleri arasında Zeytindağ ve Şakran Sayfiye mahallelerinde belirli sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Ocak 2026 tarihinde 10.00–14.00 saatleri arasında Şakran Sayfiye ve Zeytindağ mahallelerinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır.

ÇİĞLİ

10 Ocak 2026 tarihinde 10.00–14.00 saatleri arasında Balatçık Mahallesi'nde bazı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BUCA

10 Ocak 2026 tarihinde 09.00–15.00 saatleri arasında Yenigün Mahallesi'nde çok sayıda sokak ve Nazım Hikmet Caddesi çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Ocak 2026 tarihinde 08.00–09.00 saatleri arasında Zafer Mahallesi ve 29 Ekim Mahallesi'nde belirli sokaklarda kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAYRAKLI

10 Ocak 2026 tarihinde 09.00–17.00 saatleri arasında Emek, Yamanlar, Org. Nafiz Gürman ve Gümüşpala mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Ocak 2026 tarihinde 16.00–18.00 saatleri arasında Yamanlar Mahallesi'nde belirli bir sokakta kesinti uygulanacaktır.

10 Ocak 2026 tarihinde 09.00–15.00 saatleri arasında Adalet Mahallesi'nde Manas Bulvarı ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Ocak 2026 tarihinde 09.00–13.00 ve 13.00–17.00 saatleri arasında Osmangazi ve Atatürk mahallelerinde farklı zaman dilimlerinde kesintiler uygulanacaktır.

GAZİEMİR

10 Ocak 2026 tarihinde Beyazevler Mahallesi'nde gün içinde farklı saat aralıklarında, 09.00–16.00 arasında planlanan birden fazla elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiler farklı sokak gruplarını kapsayacaktır.

URLA

10 Ocak 2026 tarihinde 10.00–16.00 saatleri arasında Torasan Mahallesi'nde çok sayıda sokak ve Kemal Ertan Caddesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

MENEMEN

10 Ocak 2026 tarihinde 09.00–12.00 saatleri arasında Hatundere, Çavuş, Mermerli, Yıldırım, Yanıkköy, Bozköy, Fatih ve çevre mahallelerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün yine 09.00–12.00 saatleri arasında Fatih, Yıldırım, Hatundere, Yahşelli ve Buruncuk mahallelerinde geniş kapsamlı kesintiler uygulanacaktır.

KEMALPAŞA

10 Ocak 2026 tarihinde 09.00–15.00 saatleri arasında Sekiz Eylül ve Çınarköy mahallelerinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BERGAMA

10 Ocak 2026 tarihinde 08.30–09.30 saatleri arasında Zeytindağ ve Şakran Sayfiye mahallelerinde kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÖDEMİŞ

10 Ocak 2026 tarihinde 09.00–16.00 saatleri arasında Umurbey ve Emmioğlu mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

MENDERES

10 Ocak 2026 tarihinde 09.00–17.00 saatleri arasında Tekeli Fevzi Çakmak, Tekeli Atatürk mahalleleri ile İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SEFERİHİSAR

10 Ocak 2026 tarihinde 09.30–17.00 saatleri arasında Payamlı, Çamtepe, Gödence, Gölcük, Kavacık, Efemçukuru ve Bademler mahallelerinde çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYDAĞ

10 Ocak 2026 tarihinde 12.00–16.00 saatleri arasında Alakeçili ve Cumhuriyet mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KİRAZ

10 Ocak 2026 tarihinde 09.00–16.00 saatleri arasında İğdeli Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Ocak 2026 tarihinde 10.00–17.00 saatleri arasında Çömlekçi, Suludere, Karaburç, Aydoğdu, Başaran, Çanakçı, Umurlu ve Karabulu mahallelerinde kesintiler uygulanacaktır.

BORNOVA

10 Ocak 2026 tarihinde 09.00–13.00 saatleri arasında Kemalpaşa ve Gürpınar mahallelerinde belirli cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇEŞME

10 Ocak 2026 tarihinde 10.00–13.00 saatleri arasında Cumhuriyet ve 16 Eylül mahallelerinde çok sayıda sokakta şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.