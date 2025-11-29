İstanbul elektrik kesintisi! 30 Kasım-1 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

30 Kasım 2025 Elektrik Kesintileri

İstanbul Avcılar Elektrik Kesintisi

Cihangir Mahallesi

Kartopu, Kibele, Migros, Özen sokaklarında 30 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İstanbul Beylikdüzü Elektrik Kesintisi

Kavaklı Mahallesi

Deniz Aktaş Sokak bölgesinde 30 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İstanbul Güngören Elektrik Kesintisi

Güven Mahallesi

Erguvan Sokak bölgesinde 30 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Aralık 2025 Elektrik Kesintileri

Avcılar Elektrik Kesintisi 1 Aralık

Ambarlı Mahallesi ile Denizköşkler Mahallesi

Yücel Sokak ile Denizköşkler, Hasan Çelebi ve Üner sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Denizköşkler Mahallesi

Dr. Sadık Ahmet, Dilek, Ersoy, Mert, Reyhan, Zafer, İyibaş, Şehit Serhat Şanlı ve Şen sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Arnavutköy Elektrik Kesintisi 1 Aralık

Ömerli Mahallesi

Adnan Kahveci Sokak bölgesinde 1 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ömerli Mahallesi

Mahalle genelindeki sokaklarda 1 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hadımköy Mahallesi

Adnan Menderes, Ahi Evran, Aras, Ayçiçeği, Birlik, Cansun, Enginsoy, Fatin Rüştü Zorlu, Ferzan, Halit Ziya Uşaklıgil, Haraççı–Hadımköy Yolu, Hasan Polatkan, Kayapınar, Kervansaray, Kınalı, Mesut Akgünay, Müge, Minyatür, Nihal, Resul, Selin, Sıhhiye, Tevfik, Topağacı, Ziya Meriç ve Çarşamba sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 16.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyükçekmece Elektrik Kesintisi 1 Aralık

Karaağaç Mahallesi

Mahalle genelindeki sokaklarda 1 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karaağaç Mahallesi, Kahraman Sokak

1 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Alkent 2000 Mahallesi

Alkent 2000 bölgesinde 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 10.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması yapılacaktır.

Aynı mahallede 1 Aralık 2025 saat 10.00 ile 11.01 arasında ve ayrıca 10.00 ile 11.00 arasında farklı bakım programları uygulanacaktır.

1 Aralık 2025 saat 11.00 ile 12.00 arasında bakım çalışmalarının devamı nedeniyle elektrik kesintisi sürecektir.

Bahçelievler Elektrik Kesintisi 1 Aralık

Bahçelievler Mahallesi ile Siyavuşpaşa Mahallesi

Beş yüzüncü Yıl, Deli Hüseyinpaşa ve Ferit Selimpaşa sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 07.00 ile 11.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yenibosna Merkez Mahallesi ile Çobançeşme Mahallesi

Barış, Kahraman, Sanayi, Site 2, Siteler, Türkgücü, Çavuş ve Öksüz sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması yapılacaktır.

Hürriyet Mahallesi

Hürriyet ve Sümbül sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları yapılacaktır.

Şirinevler Mahallesi

Cami 1, Mahmutbey 16, Mahmutbey 17 ve Mahmutbey 18 sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 10.00 ile 14.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları yapılacaktır.

Fetih, Mareşal Fevzi Çakmak ve Yıldırım 1 sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 13.00 arasında enerji kesilecektir.

Siyavuşpaşa Mahallesi

Emek, Küçük Çınar, Mustafa Kemalpaşa ve Zeytinlik sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 08.00 ile 12.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları yapılacaktır.

Bakırköy Elektrik Kesintisi 1 Aralık

Şenlikköy Mahallesi ile Zeytinburnu Telsiz Mahallesi

Adakale, Eceler, Fuze, Günyüzü, Harman, Saruhan, Yeşilada, Çatal ve İnci sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 08.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ataköy 2–5–6 Mahallesi

Aynı bölgede 1 Aralık 2025 saat 08.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları yapılacaktır.

Kartaltepe ve Şenlikköy Mahalleleri

Akın Yolu, Akın, Avcılar, Cami Girişi, Florya, Güven, Tezgel, Özgür ve Üniversite sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 08.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa Elektrik Kesintisi 1 Aralık

Yıldırım Mahallesi

Başak, Buğday, Eski Edirne Asfaltı, Gürsel, Millet, Sakarya ve Zafer sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 08.00 ile 14.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Buğday, Piri Reis ve Şehit Kamil Balkan sokaklarında da aynı saatlerde kesinti uygulanacaktır.

Esenler Elektrik Kesintisi 1 Aralık

Havaalanı Mahallesi ile Oruçreis Mahallesi

1 Aralık 2025 saat 00.30 ile 04.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt Elektrik Kesintisi 1 Aralık

Bağlarçeşme Mahallesi

1172, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1209, 1210 ve 1211 sokakları ile Bağlarçeşme bölgesinde 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması yapılacaktır.

Süleymaniye Mahallesi

725, 737, 744 ve 745 sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 12.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları yapılacaktır.

Akçaburgaz Mahallesi ile Selahaddin Eyyubi Mahallesi

1581, 1541, 1578, 1580, 1582 sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 12.00 ile 14.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları yapılacaktır.

Güngören Elektrik Kesintisi 1 Aralık

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi

Fatih, Kavaklı, Meşe, Pelit, Savaş, Söğüt ve Zeytin sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması yapılacaktır.

Sultangazi Elektrik Kesintisi 1 Aralık

Yunus Emre Mahallesi

563, 563/2, 563/3, 563/4, 571, 571/1 sokakları ile Yunus Emre bölgesinde 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 18.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

50. Yıl Mahallesi

2155, 2157, 2158, 2159 ve 2162 sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 10.00 ile 14.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları yapılacaktır.

Kağıthane Elektrik Kesintisi 1 Aralık

Gürsel Mahallesi

Atakçil, Azimet, Beşer, Gebzeli, Görgülü, Gürol, Işıl, Kehribar, Kuzulu, Nişane, Olgun, Trandaz, Tunahan, Yumak, Zemheri, Çatallı Çıkmazı, Çağlar, Çiftlik ve İhya sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 10.00 ile 12.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi amacıyla elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer Elektrik Kesintisi 1 Aralık

Demirciköy, Kumköy ve Uskumruköy Mahalleleri

Bu bölgelerde 1 Aralık 2025 saat 00.00 ile 07.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.