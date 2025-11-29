İstanbul elektrik kesintisi! 30 Kasım-1 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
30 Kasım 2025 Elektrik Kesintileri
İstanbul Avcılar Elektrik Kesintisi
Cihangir Mahallesi
Kartopu, Kibele, Migros, Özen sokaklarında 30 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
İstanbul Beylikdüzü Elektrik Kesintisi
Kavaklı Mahallesi
Deniz Aktaş Sokak bölgesinde 30 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
İstanbul Güngören Elektrik Kesintisi
Güven Mahallesi
Erguvan Sokak bölgesinde 30 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
1 Aralık 2025 Elektrik Kesintileri
Avcılar Elektrik Kesintisi 1 Aralık
Ambarlı Mahallesi ile Denizköşkler Mahallesi
Yücel Sokak ile Denizköşkler, Hasan Çelebi ve Üner sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Denizköşkler Mahallesi
Dr. Sadık Ahmet, Dilek, Ersoy, Mert, Reyhan, Zafer, İyibaş, Şehit Serhat Şanlı ve Şen sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Arnavutköy Elektrik Kesintisi 1 Aralık
Ömerli Mahallesi
Adnan Kahveci Sokak bölgesinde 1 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Ömerli Mahallesi
Mahalle genelindeki sokaklarda 1 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Hadımköy Mahallesi
Adnan Menderes, Ahi Evran, Aras, Ayçiçeği, Birlik, Cansun, Enginsoy, Fatin Rüştü Zorlu, Ferzan, Halit Ziya Uşaklıgil, Haraççı–Hadımköy Yolu, Hasan Polatkan, Kayapınar, Kervansaray, Kınalı, Mesut Akgünay, Müge, Minyatür, Nihal, Resul, Selin, Sıhhiye, Tevfik, Topağacı, Ziya Meriç ve Çarşamba sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 16.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Büyükçekmece Elektrik Kesintisi 1 Aralık
Karaağaç Mahallesi
Mahalle genelindeki sokaklarda 1 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Karaağaç Mahallesi, Kahraman Sokak
1 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Alkent 2000 Mahallesi
Alkent 2000 bölgesinde 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 10.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması yapılacaktır.
Aynı mahallede 1 Aralık 2025 saat 10.00 ile 11.01 arasında ve ayrıca 10.00 ile 11.00 arasında farklı bakım programları uygulanacaktır.
1 Aralık 2025 saat 11.00 ile 12.00 arasında bakım çalışmalarının devamı nedeniyle elektrik kesintisi sürecektir.
Bahçelievler Elektrik Kesintisi 1 Aralık
Bahçelievler Mahallesi ile Siyavuşpaşa Mahallesi
Beş yüzüncü Yıl, Deli Hüseyinpaşa ve Ferit Selimpaşa sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 07.00 ile 11.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Yenibosna Merkez Mahallesi ile Çobançeşme Mahallesi
Barış, Kahraman, Sanayi, Site 2, Siteler, Türkgücü, Çavuş ve Öksüz sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması yapılacaktır.
Hürriyet Mahallesi
Hürriyet ve Sümbül sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları yapılacaktır.
Şirinevler Mahallesi
Cami 1, Mahmutbey 16, Mahmutbey 17 ve Mahmutbey 18 sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 10.00 ile 14.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları yapılacaktır.
Fetih, Mareşal Fevzi Çakmak ve Yıldırım 1 sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 13.00 arasında enerji kesilecektir.
Siyavuşpaşa Mahallesi
Emek, Küçük Çınar, Mustafa Kemalpaşa ve Zeytinlik sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 08.00 ile 12.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları yapılacaktır.
Bakırköy Elektrik Kesintisi 1 Aralık
Şenlikköy Mahallesi ile Zeytinburnu Telsiz Mahallesi
Adakale, Eceler, Fuze, Günyüzü, Harman, Saruhan, Yeşilada, Çatal ve İnci sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 08.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Ataköy 2–5–6 Mahallesi
Aynı bölgede 1 Aralık 2025 saat 08.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları yapılacaktır.
Kartaltepe ve Şenlikköy Mahalleleri
Akın Yolu, Akın, Avcılar, Cami Girişi, Florya, Güven, Tezgel, Özgür ve Üniversite sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 08.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bayrampaşa Elektrik Kesintisi 1 Aralık
Yıldırım Mahallesi
Başak, Buğday, Eski Edirne Asfaltı, Gürsel, Millet, Sakarya ve Zafer sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 08.00 ile 14.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Buğday, Piri Reis ve Şehit Kamil Balkan sokaklarında da aynı saatlerde kesinti uygulanacaktır.
Esenler Elektrik Kesintisi 1 Aralık
Havaalanı Mahallesi ile Oruçreis Mahallesi
1 Aralık 2025 saat 00.30 ile 04.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Esenyurt Elektrik Kesintisi 1 Aralık
Bağlarçeşme Mahallesi
1172, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1209, 1210 ve 1211 sokakları ile Bağlarçeşme bölgesinde 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması yapılacaktır.
Süleymaniye Mahallesi
725, 737, 744 ve 745 sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 12.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları yapılacaktır.
Akçaburgaz Mahallesi ile Selahaddin Eyyubi Mahallesi
1581, 1541, 1578, 1580, 1582 sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 12.00 ile 14.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları yapılacaktır.
Güngören Elektrik Kesintisi 1 Aralık
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi
Fatih, Kavaklı, Meşe, Pelit, Savaş, Söğüt ve Zeytin sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması yapılacaktır.
Sultangazi Elektrik Kesintisi 1 Aralık
Yunus Emre Mahallesi
563, 563/2, 563/3, 563/4, 571, 571/1 sokakları ile Yunus Emre bölgesinde 1 Aralık 2025 saat 09.00 ile 18.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
50. Yıl Mahallesi
2155, 2157, 2158, 2159 ve 2162 sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 10.00 ile 14.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları yapılacaktır.
Kağıthane Elektrik Kesintisi 1 Aralık
Gürsel Mahallesi
Atakçil, Azimet, Beşer, Gebzeli, Görgülü, Gürol, Işıl, Kehribar, Kuzulu, Nişane, Olgun, Trandaz, Tunahan, Yumak, Zemheri, Çatallı Çıkmazı, Çağlar, Çiftlik ve İhya sokaklarında 1 Aralık 2025 saat 10.00 ile 12.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi amacıyla elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Sarıyer Elektrik Kesintisi 1 Aralık
Demirciköy, Kumköy ve Uskumruköy Mahalleleri
Bu bölgelerde 1 Aralık 2025 saat 00.00 ile 07.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.