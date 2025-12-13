Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

13 Aralık sabahı İstanbul'da sıradışı bir hareketlilik dikkat çekti. Kentin farklı bölgelerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorularını kısa sürede gündemin üst sıralarına taşıdı. Binlerce kullanıcının paylaşım yaptığı anların ardından, vatandaşlar resmi doğrulama için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

13 Aralık sabahı İstanbul'un birçok ilçesinden gelen "sarsıntı hissettik" paylaşımları, kent genelinde kısa süreli bir endişeye neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar, vatandaşların "son depremler" listelerini kontrol etmesine yol açtı. Merakın artmasıyla birlikte İstanbul'da gerçekten bir sismik hareketlilik yaşanıp yaşanmadığı sorusu gündeme gelirken, resmî doğrulama için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılacak açıklamalar beklenmeye başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 13 Aralık'ta da Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde konumlandırılan hassas ölçüm cihazlarıyla tespit edilen yer hareketleri, saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" ekranı üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Gelişmiş izleme altyapısı sayesinde en küçük mikrotitreşimler dahi kayda alınırken, Kandilli'nin yayımladığı veriler vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 13 Aralık tarihli son depremler tablosunda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat kesintisiz yürütülen izleme çalışmalarıyla doğrulanmış veriler anında erişime açılıyor. AFAD, düzenli paylaşımlarla bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlarken, vatandaşlara yalnızca resmî açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulunuyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

13 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

13 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'un farklı ilçelerinden "sarsıntı hissettik" yönünde yapılan paylaşımlar, kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu. Özellikle bazı bölgelerde yaşayan vatandaşlar, hafif bir titreşim algıladıklarını ifade ederek "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medyada artan yorumların ardından gözler, her zamanki gibi Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmî verilerine çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin hızla yayılabileceğine dikkat çekerek, son durumun yalnızca resmî kaynaklardan kontrol edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma

Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
title