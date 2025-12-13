İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

13 Aralık sabahı İstanbul'un birçok ilçesinden gelen "sarsıntı hissettik" paylaşımları, kent genelinde kısa süreli bir endişeye neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar, vatandaşların "son depremler" listelerini kontrol etmesine yol açtı. Merakın artmasıyla birlikte İstanbul'da gerçekten bir sismik hareketlilik yaşanıp yaşanmadığı sorusu gündeme gelirken, resmî doğrulama için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılacak açıklamalar beklenmeye başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 13 Aralık'ta da Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde konumlandırılan hassas ölçüm cihazlarıyla tespit edilen yer hareketleri, saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" ekranı üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Gelişmiş izleme altyapısı sayesinde en küçük mikrotitreşimler dahi kayda alınırken, Kandilli'nin yayımladığı veriler vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 13 Aralık tarihli son depremler tablosunda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat kesintisiz yürütülen izleme çalışmalarıyla doğrulanmış veriler anında erişime açılıyor. AFAD, düzenli paylaşımlarla bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlarken, vatandaşlara yalnızca resmî açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulunuyor.

13 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

13 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'un farklı ilçelerinden "sarsıntı hissettik" yönünde yapılan paylaşımlar, kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu. Özellikle bazı bölgelerde yaşayan vatandaşlar, hafif bir titreşim algıladıklarını ifade ederek "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medyada artan yorumların ardından gözler, her zamanki gibi Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmî verilerine çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin hızla yayılabileceğine dikkat çekerek, son durumun yalnızca resmî kaynaklardan kontrol edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.