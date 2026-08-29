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Türk gezgine kabile reisinden evlilik teklifi! Vereceği başlık parası şaşırttı

Türk gezgine kabile reisinden evlilik teklifi! Vereceği başlık parası şaşırttı Haber Videosunu İzle
Türk gezgine kabile reisinden evlilik teklifi! Vereceği başlık parası şaşırttı
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Namibya'da Himba kabilesini ziyaret eden Ayşe isimli Türk gezgin, burada karşılaştığı sıra dışı evlilik teklifini anlattı. Gezginin aktardığına göre kabile reisi, 5 inek karşılığında kendisine 4. eşi olmasını teklif etti. Teklife esprili bir yanıt veren Ayşe ise "5 ineği az buldum… Bir de 4. eş olacaksın" sözleriyle yaşadığı diyaloğu anlattı.

Türk gezgine Afrika'da yaptığı ziyaret sırasında beklemediği bir teklif geldi. Namibya'daki Himba kabilesini ziyaret eden Ayşe isimli gezgin, kabile reisinin kendisine 5 inek karşılığında 4. eşi olmasını teklif ettiğini söyledi.

HİMBA KABİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Ayşe isimli Türk gezginin Afrika yolculuğundaki duraklarından biri Namibya oldu. Burada Himba kabilesini ziyaret eden gezgin, kabile üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında Ayşe ile kabile reisi arasında sıra dışı bir diyalog yaşandı. Türk gezginin anlatımına göre kabile reisinden kendisine beklemediği bir evlilik teklifi geldi.

"5 İNEK KARŞILIĞINDA 4. EŞİM OL"

Ayşe'nin aktardığına göre kabile reisi, Türk gezgine 5 inek karşılığında 4. eşi olmasını teklif etti. Kabile reisinin teklifinde hem vereceği inek sayısını hem de kaçıncı eşi olacağını belirtmesi, gezginin anlattığı diyaloğun en dikkat çeken ayrıntısı oldu. Ayşe ise teklifi kabul etmek yerine yaşananları esprili bir ifadeyle değerlendirdi.

"5 İNEĞİ AZ BULDUM"

Türk gezgin, kabile reisinden aldığı teklife ilişkin yaptığı değerlendirmede "5 ineği az buldum… Bir de 4. eş olacaksın" ifadelerini kullandı. Böylece Ayşe, kendisine yapılan teklifin hem "5 inek" bölümüne hem de "4. eş" olma kısmına esprili bir dille karşılık verdi. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTeoman Teo:

Verdik gitti hic inek vermesin kabul ettik kurtulduk beeeee

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