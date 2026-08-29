Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti

Çin'de şehir dışında çalışan bir adam, eşiyle yaptığı görüntülü görüşme sırasında hayatının şokunu yaşadı.

ŞÜPHELERİ DOĞRU ÇIKTI

İş nedeniyle şehir dışında bulunan adam, eşini görüntülü aradı. Görüşme sırasında yatağa başka bir erkeğin girdiğini gören adam, yaşananları anbean kaydetti.

Görüntülerde, görüşmenin sona erdiğini düşünen kadının telefonu kapatmayı unuttuğu ve kısa süre sonra yanına başka bir erkeğin geldiği görülüyor. İhanete tanık olan adam, eşine "Aşağıda yalnız olduğunu sanıyordum, yanındaki kim?" diye soruyor.

Kadının sorulara kaçamak yanıtlar vermesi üzerine öfkelenen adam, "Hepsini kaydettim, her şeyi gördüm" diyerek tepki gösteriyor. Bu sırada evde bulunan küçük çocuğun sesleri de duyuluyor.

GÖRÜNTÜLER MAHKEMEYE DELİL OLACAK

Yaşananların ardından çift boşanma kararı aldı. Adamın kaydettiği görüntüleri boşanma davasında delil olarak mahkemeye sunması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com