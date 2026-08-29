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Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti

Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti Haber Videosunu İzle
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
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Çin’de şehir dışında çalışan koca, eşiyle yaptığı görüntülü görüşme sırasında aldatıldığı gerçeğini öğrenerek hayatının şokunu yaşadı. Görüşmenin ardından telefonu açık unutan kadının yatağına başka bir erkeğin girdiği anlar, saniye saniye kameraya yansıdı. O anları kayıt altına alan talihsiz adamın görüntüleri delil olarak mahkemeye sunması bekleniyor.

Çin'de şehir dışında çalışan bir adam, eşiyle yaptığı görüntülü görüşme sırasında hayatının şokunu yaşadı.

ŞÜPHELERİ DOĞRU ÇIKTI

İş nedeniyle şehir dışında bulunan adam, eşini görüntülü aradı. Görüşme sırasında yatağa başka bir erkeğin girdiğini gören adam, yaşananları anbean kaydetti.

Görüntülerde, görüşmenin sona erdiğini düşünen kadının telefonu kapatmayı unuttuğu ve kısa süre sonra yanına başka bir erkeğin geldiği görülüyor. İhanete tanık olan adam, eşine "Aşağıda yalnız olduğunu sanıyordum, yanındaki kim?" diye soruyor.

Kadının sorulara kaçamak yanıtlar vermesi üzerine öfkelenen adam, "Hepsini kaydettim, her şeyi gördüm" diyerek tepki gösteriyor. Bu sırada evde bulunan küçük çocuğun sesleri de duyuluyor.

GÖRÜNTÜLER MAHKEMEYE DELİL OLACAK

Yaşananların ardından çift boşanma kararı aldı. Adamın kaydettiği görüntüleri boşanma davasında delil olarak mahkemeye sunması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMUHAMMET AYDENİZ:

Bu tarz haberleri yayınlamaya devam edersiniz Cimere şikayette bulunacağım. Dünyanın öbür ucundaki ahlaksızlıkları bulmak için çok mu uğraşıyorsunuz?

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Haber YorumlarıAslan Başkan:

ne saçma sapan haber yapıyorsunuz iyice üşüttünüz

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Haber YorumlarıAhmed Yıldız:

bilinçli kurgu, site bu para haberleri yayınlamayı çok seviyor

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