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"Fidan Hoca" tutuklandı

'Fidan Hoca' tutuklandı
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Sosyal medya paylaşımlarında "müstehcenlik" suçu işlediği ve bu yolla gelir elde ettiği iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan "Fidan Hoca" lakaplı Fidan Atalay, sevk edildiği Ankara’da tutuklandı.

İzmir'de gözaltına alınan "Fidan Hoca" olarak bilinen Fidan Atalay, sevk edildiği Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyada 'Fidan Hoca' olarak bilinen 'fidannatalay' isimli/rumuzlu Instagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin; TCK 226. maddesi kapsamında düzenlenen "müstehcenlik" suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin ayrıca TCK 282. maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu da oluşturması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay İzmir'de gözaltına alındı. SEGBİS ile ifadesi alınarak tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Fidan Atalay hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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