Okan Buruk'tan transfer müjdesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 3-2 kazanılan Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''O BÖLÜMÜ ÇOK İYİ OYNADIK''

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Bence tabii ki Göztepe'ye karşı oynamak kolay bir şey değil. Çok fazla direkt oynayan, pas organizasyonu olmayan bir takım. Direkt toplar, uzun toplar, taç atışları, kornerler... Bir taçtan bir kornerden gol yedik zaten. En iyi oynadığımız bölüm 45 ile 3-2'ye kadar olan bölüm. O bölümü çok iyi oynadık. Topa daha çok sahip olarak, dikine paslarla, hareketlilikle rakibi çözdük. Çok fazla pozisyon ürettik."

"HİÇ BU KADAR OLMAMIŞTI"

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Osimhen'in kaleye attığı şut sayısı, hiçbir zaman bu kadar olmamıştı. Daha fazla pozisyona giriyor. 3 haftada 9 gol attık. 1 ve 3'üncü maç, hem rakip ceza sahasında çok topla buluştuk hem çok pozisyona girdik. Bu iyi yanı. Yediğimiz goller kötü yanı. 3-2'den sonra takım boyunu uzatmak, defansif anlamda mücadeleleri kazanacak oyuncuları aldık. Bu biraz üretkenliği düşürdü. Geçişleri daha iyi yapabilirdik. Osimhen'in sayılmayan golü vardı. Son pasları versek skora gidebilirdik. Bir yandan da sizi tehdit eden rakip var. 3-2'yi korumak istiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

''TRANSFERDE SON GÜNLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ''

Transferlere değinen Okan Buruk, "Kazanan bir Galatasaray, iyi oynayan, transferleri gelen bir Galatasaray. Negatif hava dağıldı. Mevki ve isim söylemeyeceğim ama yabancı haklarımıza göre, U23 yabancı hakkı var, Türk alabiliyoruz. Transferde son günleri değerlendireceğiz.'' yorumunu yaptı.

"BÜYÜK BAŞARILAR İSTİYORUZ"

Ligin sonuna kadar lider kalmak istediklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Önemli olan birlik olmak. Birbirimize sarıldığımızda, motive ettiğimizde Galatasaray'ı yukarı çektik. Biz onlar için varız. Yüzleri gülsün diye varız. 4 senedir bunu yaptık, bu sene de yapacağız. Bugün ligin lideriyiz. Bunu da ligin sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Daha büyük başarılar istiyoruz." şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi istemediğini ancak kurada çıktığını ifade eden Buruk, "Şampiyonlar Ligi kurası çekildi. Zor kolay... Kağıt üstünden değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Her maçı oynamanız lazım. Oynamadığınız hiçbir maçı kazanamazsınız. Her maçı aynı kafayla, motivasyonla oynamalısınız. İyi bir turnuva olacak. Lig aşamasının geçen sene bir tadını aldık. Son 16'ya kadar gittik. Hedefimiz önce 24'ün, 16'nın, 8'in içinde olmak. Çok önemli oyunculara sahibiz. Gelişen bir takımız. PSG gelmesin deyince geldi. O takımlarla da oynayacağız. Geçen sene Liverpool'la, Manchester City ile oynadık. İki Liverpool galibiyeti çok hafızada kaldı. O takımlara karşı galip gelmek, Galatasaray tarihine geçebilecek maçlar. Kim olursa olsun en iyisini yapmaya çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.