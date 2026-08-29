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Ali Koç dev bir bonservisle satmıştı! Galatasaray anlaşmaya vardı

Ali Koç dev bir bonservisle satmıştı! Galatasaray anlaşmaya vardı
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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal forması giyen eski Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Al Hilal'İN Yusuf'un yerine bir isim bulması halinde transfere onay vereceği belirtildi. Fenerbahçe, milli stoperi 22 milyon Euro karşılığında Suudi ekibine satmıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, defans hattını güçlendirmek adına bomba bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. 

YUSUF AKÇİÇEK İLE ANLAŞMA TAMAM

Sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal forması giyen eski Fenerbahçeli milli stoper Yusuf Akçiçek ile anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki genç savunmacının Galatasaray’dan gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi.

SIRADA KULÜBÜ VAR

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz dönemde 22 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Al Hilal’e sattığı yetenekli stoperin kulübüyle olan görüşmeler devam ediyor. Suudi ekibinin, Yusuf Akçiçek’in yerini dolduracak yeni bir stoper transferi yapması durumunda bu ayrılığa resmi olarak onay vereceği bildirildi. Süreç olumlu tamamlanırsa milli futbolcu yeniden Süper Lig'e dönecek.

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