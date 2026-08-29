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Dursun Özbek gözünü kararttı! Leao'nun ardından yeni bir çilek transferi

Dursun Özbek gözünü kararttı! Leao'nun ardından yeni bir çilek transferi
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Milan'dan Rafael Leao'yu dev bir bonservis karşılığında kadrosuna katan Galatasaray, gözünü Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibi ile 2029 yılına dek sözleşmesi bulunan Fransız orta saha için Real Madrid'e teklif yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray taraftarı, Leao'yu karşılama töreninde Camavinga transferi için tezahüratlarda bulunmuştu.

Rafael Leao'yu kadrosuna katarak transfer dönemine damga vuran Galatasaray, Portekizli yıldızın aardından gözünü daha da yükseğe dikti. 

YENİ HEDEF CAMAVINGA

Sarı-kırmızılılar, bu kez de Real Madrid’in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga’yı transfer etmek için düğmeye bastı.

REAL MADRID'E TEKLİF YAPILACAK

İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki yıldız futbolcu için sarı-kırmızılı yönetimin resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. 

TARAFTARDAN CAMAVINGA TEZAHÜRATI

Rafael Leao için düzenlenen görkemli karşılama töreninde sarı-kırmızılı taraftarlar da büyük bir coşkuyla Camavinga tezahüratları yapmıştı. Taraftarın bu yoğun isteğine karşılık vermek isteyen yönetim, dev transferi bitirmek adına tüm şartları zorlayacak.

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