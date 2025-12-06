İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 7-8 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Sultangazi Elektrik Kesintisi

Kesinti Nedeni: Yatırım, SCADA ve OSOS çalışması

Saat: 09.00 – 17.00

Mahalle ve Sokaklar:

Merkez Cebeci Mahallesi

2535, 2536, 2537, 2558, 2560, 2562, 2564, 2566, 2568, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576 ve 2577 numaralı sokaklar.

Silivri Elektrik Kesintisi

Merkez Hürriyet Mahallesi

Kesinti Nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Saat: 09.00 – 17.00

Beykoz, Kavaklı, Seher, Terzi sokakları

Kavaklı Mahallesindeki 600 numaralı sokak ile Alan, Beykoz, Bilgehan, Bindogan, Dalkıran, Durusu, Edebiyat, Gökkuşağı Çıkmazı, Gülbahçe, Güleç, Karasu, Kavaklı, Marifet, Mine, Nurhak, Petunya, Pusula, Rezene Çıkmazı, Yapıt Çıkmazı, Yazgı, Yazlık, Yemci, Yemin, Yordam, Zencefil Çıkmazı, Zerdali, Çetince, Çınarcık, İhya, İstiklal sokakları.

Merkez Balaban Mahallesi ve Ortaköy Mahallesi

Kesinti Nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Saat: 09.00 – 17.00

Serhat Sokak

Ortaköy Mahallesindeki Abbas, Abbasağa, Acemoğlu, Adalarönü, Adliye, Afyon, Akdamar, Alzambak, Alibey, Aslan, Ağa Deresi, Ağababa, Baykal, Bozkurt, Canberk, Celal Bayar, Cevahirci Çıkmazı, Cömerttürk, Doğu, Ergun, Ferhat, Göller, Gül, Güney, Halat, Harbiye, Harun Çorbacıoğlu, Hümayun, Hüsnıye, Ilıca, Karataşlar, Kaval, Kazasker, Kodak, Kubbe, Kurtuluş, Kuzey, Köksal, Kürdan, Kilit, Mefkure, Mora, Muhtar Mehmet, Postane, Rami, Ritim, Sokullu, Sultan Selim, Sultandağ, Susuz, Sünger, Tacettin Çorbacıoğlu Çıkmazı, Tevazu, Tınaztepe, Tophane, Timsah, Timur, Çakmar, Çampark, Çorbacıoğlu, Çilekli, İncesu, İskender ve İstemihan sokakları.

Merkez Cumhuriyet Mahallesi

Kesinti Nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Saat: 09.00 – 17.00

Ahmet Bircan, Arsa, Aydın Dirik, Betül Çıkmazı, Doktor Cemal Kozanoğlu, Enver Arslan, Gündoğdu, Hacı Cemil Umuç, Haluk Özden, Işıl, Meclis, Meneviş, Mustafa Kızıltan, Oltan, Sazlıdere, Siyami Köylü, Tandoğan, Utku ve Çelik sokakları.

Merkez Yolçatık ve Çeltik Mahalleleri

Kesinti Nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Saat: 09.00 – 17.00

Yolçatık Mahallesi: Değerli Sokak

Çeltik Mahallesi: Deste Çıkmazı, Devlet, Dokuzluk, Egemenlik, Ermişler, Evrensel, Kamelya, Kerem, Kuruçeşme, Köşk, Orhan, Sahilboyu, Sayın, Stad, Söğütlük, Tatar, Taşçı, Temaşa, Tünel, Ulaşım, Yasemen, Yemiş, Ziverbey, Çamdağı, Çanta, Çerkezköy, İskenderiye sokakları.

Esenyurt Elektrik Kesintisi

Orhan Gazi Mahallesi

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım

Saat: 09.00 – 13.00

On birinci Yol ve On üçüncü Yol sokakları.

Turgut Özal Mahallesi

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Saat: 09.00 – 17.00

Altmış beşinci sokak.

Yenikent Mahallesi

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım

Saat: 09.00 – 17.00

Akçaburgaz Mahallesi

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım

Saat: 09.00 – 17.00

Balkıyolu Mahallesi

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım

Saat: 12.00 – 17.00

Dört yüz elli altı, dört yüz elli sekiz, dört yüz altmış, dört yüz altmış bir, dört yüz altmış iki, dört yüz altmış üç, dört yüz altmış dört, dört yüz altmış beş, dört yüz altmış altı, dört yüz altmış yedi, dört yüz altmış dokuz, dört yüz yetmiş bir numaralı sokaklar ve Ozanlar Sokak.

Avcılar Elektrik Kesintisi

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Saat: 09.00 – 17.00

Beyoğlu, Demet, E beş Yanyol, Eski Edirne Asfaltı, Fidan, Hilal, Kanarya, Karanfil, Karataş, Mahir, Mimarsinan, Nergis, Yıldırım Beyazıt sokakları.

Yeşilkent Mahallesi

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım

Saat: 12.00 – 17.00

G otuz yedi, G otuz sekiz, G elli üç, G elli dört ve Ozanlar sokakları.

Küçükçekmece Elektrik Kesintisi

Cumhuriyet Mahallesi

Birinci Nar, Birinci Şeftali, Karadut, Kiraz, Leylek, Vişne ve Üzüm sokakları.

Fevzi Çakmak Mahallesi

Anadolu, Cevahir, Kavaklı, Kaya, Tağmaç, Şehit Reşit Akbaba sokakları.

Kanarya Mahallesi

Alakarga, Anadolu, Deve Kuşu, Elmabağ, Güvercin, Leylek, Mavikuş sokakları.

Sultan Murat Mahallesi

Birinci Trakya, Birinci Şeftali, İkinci Gazi, İki bin yüz bir, Üçüncü Engin, Yedinci Gül, Anadolu, Edip, Kaya, Kısa Anadolu, Mis, Oyuklu, Yeni Park sokakları.

Güngören Elektrik Kesintisi

Kesinti Nedeni: Yatırım, SCADA ve OSOS çalışması

Saat: 07 Aralık 2025, 09.00 – 17.00

Merkez Mahallesi.

Esenler Elektrik Kesintisi

Fevzi Çakmak Mahallesi

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Saat: 08.00 – 15.00

Bin yüz yedi, bin yüz yedi bölü bir numaralı sokaklar ve Atışalanı Sokak.

Menderes Mahallesi

Atışalanı Sokak.

Fatih Mahallesi

İki yüz elli bir ve iki yüz elli dokuz numaralı sokaklar.

Beylikdüzü Elektrik Kesintisi

Dereağzı Mahallesi

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım

Saat: 09.00 – 17.00

Girne, Haydar Paşa, Lamia, Nedim, Recep, Rumeli, Yarasa, Zaman, Çamözü sokakları.

Gürpınar Mahallesi

Galip Esmer ve Solmaz sokakları.

Barış Mahallesi

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Saat: 09.00 – 17.00

Cahit Sıtkı Tarancı Sokak.

Başakşehir Elektrik Kesintisi

Bahçeşehir ikinci kısım Mahallesi

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım

Saat: 09.00 – 17.00

Kardelen, Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal, Tevfik Fikret, Turgut Özal, Yonca ve Çameli sokakları.