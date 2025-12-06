İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 7-8 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 7 Aralık günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Sultangazi Elektrik Kesintisi
Kesinti Nedeni: Yatırım, SCADA ve OSOS çalışması
Saat: 09.00 – 17.00
Mahalle ve Sokaklar:
Merkez Cebeci Mahallesi
2535, 2536, 2537, 2558, 2560, 2562, 2564, 2566, 2568, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576 ve 2577 numaralı sokaklar.
Silivri Elektrik Kesintisi
Merkez Hürriyet Mahallesi
Kesinti Nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması
Saat: 09.00 – 17.00
Beykoz, Kavaklı, Seher, Terzi sokakları
Kavaklı Mahallesindeki 600 numaralı sokak ile Alan, Beykoz, Bilgehan, Bindogan, Dalkıran, Durusu, Edebiyat, Gökkuşağı Çıkmazı, Gülbahçe, Güleç, Karasu, Kavaklı, Marifet, Mine, Nurhak, Petunya, Pusula, Rezene Çıkmazı, Yapıt Çıkmazı, Yazgı, Yazlık, Yemci, Yemin, Yordam, Zencefil Çıkmazı, Zerdali, Çetince, Çınarcık, İhya, İstiklal sokakları.
Merkez Balaban Mahallesi ve Ortaköy Mahallesi
Kesinti Nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması
Saat: 09.00 – 17.00
Serhat Sokak
Ortaköy Mahallesindeki Abbas, Abbasağa, Acemoğlu, Adalarönü, Adliye, Afyon, Akdamar, Alzambak, Alibey, Aslan, Ağa Deresi, Ağababa, Baykal, Bozkurt, Canberk, Celal Bayar, Cevahirci Çıkmazı, Cömerttürk, Doğu, Ergun, Ferhat, Göller, Gül, Güney, Halat, Harbiye, Harun Çorbacıoğlu, Hümayun, Hüsnıye, Ilıca, Karataşlar, Kaval, Kazasker, Kodak, Kubbe, Kurtuluş, Kuzey, Köksal, Kürdan, Kilit, Mefkure, Mora, Muhtar Mehmet, Postane, Rami, Ritim, Sokullu, Sultan Selim, Sultandağ, Susuz, Sünger, Tacettin Çorbacıoğlu Çıkmazı, Tevazu, Tınaztepe, Tophane, Timsah, Timur, Çakmar, Çampark, Çorbacıoğlu, Çilekli, İncesu, İskender ve İstemihan sokakları.
Merkez Cumhuriyet Mahallesi
Kesinti Nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması
Saat: 09.00 – 17.00
Ahmet Bircan, Arsa, Aydın Dirik, Betül Çıkmazı, Doktor Cemal Kozanoğlu, Enver Arslan, Gündoğdu, Hacı Cemil Umuç, Haluk Özden, Işıl, Meclis, Meneviş, Mustafa Kızıltan, Oltan, Sazlıdere, Siyami Köylü, Tandoğan, Utku ve Çelik sokakları.
Merkez Yolçatık ve Çeltik Mahalleleri
Kesinti Nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması
Saat: 09.00 – 17.00
Yolçatık Mahallesi: Değerli Sokak
Çeltik Mahallesi: Deste Çıkmazı, Devlet, Dokuzluk, Egemenlik, Ermişler, Evrensel, Kamelya, Kerem, Kuruçeşme, Köşk, Orhan, Sahilboyu, Sayın, Stad, Söğütlük, Tatar, Taşçı, Temaşa, Tünel, Ulaşım, Yasemen, Yemiş, Ziverbey, Çamdağı, Çanta, Çerkezköy, İskenderiye sokakları.
Esenyurt Elektrik Kesintisi
Orhan Gazi Mahallesi
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım
Saat: 09.00 – 13.00
On birinci Yol ve On üçüncü Yol sokakları.
Turgut Özal Mahallesi
Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Saat: 09.00 – 17.00
Altmış beşinci sokak.
Yenikent Mahallesi
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım
Saat: 09.00 – 17.00
Akçaburgaz Mahallesi
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım
Saat: 09.00 – 17.00
Balkıyolu Mahallesi
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım
Saat: 12.00 – 17.00
Dört yüz elli altı, dört yüz elli sekiz, dört yüz altmış, dört yüz altmış bir, dört yüz altmış iki, dört yüz altmış üç, dört yüz altmış dört, dört yüz altmış beş, dört yüz altmış altı, dört yüz altmış yedi, dört yüz altmış dokuz, dört yüz yetmiş bir numaralı sokaklar ve Ozanlar Sokak.
Avcılar Elektrik Kesintisi
Mustafa Kemalpaşa Mahallesi
Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Saat: 09.00 – 17.00
Beyoğlu, Demet, E beş Yanyol, Eski Edirne Asfaltı, Fidan, Hilal, Kanarya, Karanfil, Karataş, Mahir, Mimarsinan, Nergis, Yıldırım Beyazıt sokakları.
Yeşilkent Mahallesi
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım
Saat: 12.00 – 17.00
G otuz yedi, G otuz sekiz, G elli üç, G elli dört ve Ozanlar sokakları.
Küçükçekmece Elektrik Kesintisi
Cumhuriyet Mahallesi
Birinci Nar, Birinci Şeftali, Karadut, Kiraz, Leylek, Vişne ve Üzüm sokakları.
Fevzi Çakmak Mahallesi
Anadolu, Cevahir, Kavaklı, Kaya, Tağmaç, Şehit Reşit Akbaba sokakları.
Kanarya Mahallesi
Alakarga, Anadolu, Deve Kuşu, Elmabağ, Güvercin, Leylek, Mavikuş sokakları.
Sultan Murat Mahallesi
Birinci Trakya, Birinci Şeftali, İkinci Gazi, İki bin yüz bir, Üçüncü Engin, Yedinci Gül, Anadolu, Edip, Kaya, Kısa Anadolu, Mis, Oyuklu, Yeni Park sokakları.
Güngören Elektrik Kesintisi
Kesinti Nedeni: Yatırım, SCADA ve OSOS çalışması
Saat: 07 Aralık 2025, 09.00 – 17.00
Merkez Mahallesi.
Esenler Elektrik Kesintisi
Fevzi Çakmak Mahallesi
Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Saat: 08.00 – 15.00
Bin yüz yedi, bin yüz yedi bölü bir numaralı sokaklar ve Atışalanı Sokak.
Menderes Mahallesi
Atışalanı Sokak.
Fatih Mahallesi
İki yüz elli bir ve iki yüz elli dokuz numaralı sokaklar.
Beylikdüzü Elektrik Kesintisi
Dereağzı Mahallesi
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım
Saat: 09.00 – 17.00
Girne, Haydar Paşa, Lamia, Nedim, Recep, Rumeli, Yarasa, Zaman, Çamözü sokakları.
Gürpınar Mahallesi
Galip Esmer ve Solmaz sokakları.
Barış Mahallesi
Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Saat: 09.00 – 17.00
Cahit Sıtkı Tarancı Sokak.
Başakşehir Elektrik Kesintisi
Bahçeşehir ikinci kısım Mahallesi
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım
Saat: 09.00 – 17.00
Kardelen, Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal, Tevfik Fikret, Turgut Özal, Yonca ve Çameli sokakları.