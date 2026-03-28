Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Güncelleme:
Napoli'de gözden düşen Lukaku'nun ayrılığı gündemdeyken, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp transfer için devreye girdi.

  • Romelu Lukaku'nun Napoli'den ayrılma ihtimali güçlendi.
  • Lukaku, bu sezon Napoli formasıyla 7 resmi maçta oynadı ve 1 gol attı.
  • Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Lukaku için transfer girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Napoli'de beklentilerin altında kalan Romelu Lukaku için ayrılık ihtimali güçlendi. İtalyan basını, Belçikalı golcünün kulüple ipleri koparma noktasına geldiğini duyurdu.

SAKATLIK SONRASI GERİ DÖNEMEDİ

Geçtiğimiz ağustos ayında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Lukaku, ocak ayında geri dönmesine rağmen form tutmakta zorlandı. 32 yaşındaki yıldız, bu sezon Napoli formasıyla sadece 7 resmi maçta görev alırken 1 gol kaydedebildi.

KULÜP İLE İPLER KOPUYOR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, performansı beklentilerin altında kalan Lukaku ile Napoli yönetimi arasındaki ilişkiler ciddi şekilde zedelendi. Tecrübeli golcünün İtalya kariyerinin sona ermek üzere olduğu ifade edildi.

SÜPER LİG DEVLERİ TAKİPTE

Lukaku'nun ayrılık ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte transfer piyasasında hareketlilik başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız golcü için devreye girdiği öne sürülürken, Suudi Arabistan kulüplerinin de ciddi teklifler sunduğu belirtildi.

ESKİ KULÜBÜ DE DEVREDE

Belçikalı oyuncunun altyapısından yetiştiği Anderlecht'in de transfer için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. 12 milyon euro piyasa değerine sahip Lukaku'nun geleceği merak konusu oldu.

KARAR BEKLENİYOR

Napoli ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun, kariyerine hangi ülkede devam edeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Galatasaraylıyım ama böyle yaşlı hiçbir futbolcunun bir Süper Lig takımına gelmesini hazmedemiyorum.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

