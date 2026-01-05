İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 6-7 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

2026-01-06 09:00:00 - 14:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -TAŞOLUK mah sk bölgelerinde 06/01/2026 09:00:00 - 06/01/2026 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-06 09:00:00 - 11:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 06/01/2026 09:00:00 - 06/01/2026 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-06 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 06/01/2026 09:00:00 - 06/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-06 11:00:00 - 15:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACARALP, AKYAZI, ALTINDAĞ, ASIR, AYKIZ, BABÜR, BARBAROS, BETÜLAY, CEBRAİL, DEKOR, DEMRE, GÖKBERK, GÖKDOĞAN, KABATAŞ, KINALIBAĞ, MAHYA, MARAŞ, MELODİ, NAZİRE, PATİKA, SANAYİ, SEVBAN MEHMET, TARIK, TERSANE, TUTUMLU, ULUBAY, ÇANKAYA, ÖZGÜVEN, ÖZTOPRAK, İZZET, ŞEFAATLİ, ŞENYİĞİT, ŞÜKRİYE sk bölgelerinde 06/01/2026 11:00:00 - 06/01/2026 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-07 09:00:00 - 13:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DÖKÜMCÜLER, GÜLHAN sk bölgelerinde 07/01/2026 09:00:00 - 07/01/2026 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-01-06 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni TM Tesisi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ALAÇAM, ALEM, ALEYNA, ALPASLAN, ALPEREN 1, ALTIN 1, ARMAĞAN 1, ARSLAN 1, ATABEY, ATAKENT, ATAKÖY, AYAZMA, AYMAKENT, BADEM 2, BAHÇELİEVLER, BALABAN, BARIŞ 1, BATUHAN, BAĞDATLI, BAŞAK 1, BEGONYA 2, BERKAY 1, BERKE, BERKEHAN, BEYKENT, BEŞİKTAŞ 1, BURÇAK, CENGİZHAN, CENNET 1, CEYLAN 1, DENİZ 1, DİKMEN 1, DİLAVER 1, ECEM, EMRAH, EMRE 1, ERCİYES, ERTUĞRULGAZİ, ESEN, ESMA 1, EYLÜL , EZGİ 1, FINDIKLIK, FİDE, GAYRETTEPE, GENÇLİK, GÖKKUŞAĞI, GÖKÇE 1, GÜLENDAM, GÜLİZAR, GÜMÜŞ 1, HANDEGÜL, HİLAL 2, IŞIK 2, KARAHANOĞLU, KAYAHAN, KIZILIRMAK, KUMRU, KURT, KURTULUŞ 1, KÖKSAL 1, KÖŞK, KÜLTÜR 1, KÜME EVLER CAMİİ, LALEZAR, MAHARET, MARİN, MELEK 1, MELİH, MELİSA 1, MENEKŞE 3, MERCAN 1, MERVE 1, MÜJDE, MİLLİ ŞAİR, NAMIK KEMAL 2, NAZAR, NAZLI 1, ONUR 1, OZAN 1, PALMİYE 1, RESSAM HİDAYET ÖZCAN, RÜYA 1, SAMYELİ, SAVAŞ, SELDA, SEVBAN MEHMET, SEZGİNLER, SINIR, TAHSİN ALTIN KAYNAK, TOROS, TUNA, TUNCA, TURKUAZ 1, TÜRKÜN, UMUT 1, URALLI, UĞURLU, VEFALILAR, YAKUT 1, YILDIRIM BEYAZIT 1, YUNUS EMRE 1, ZEKİ MÜREN 1, ZEYTİNLİK, ZEYTİNSUYU, ÇANKAYA, ÇAY, ÇEVİKEL, ÇINARLIK, ÜST, İKİZLER, İNCİ 2, İNCİR, ŞEBBOY 1, ŞEREFHAN, ŞEVVAL sk / KUMBURGAZ mah AYBERK 2, NİSA, SEVEN, SINIR, SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 06/01/2026 09:00:00 - 06/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.