İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 6-7 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Bağcılar

Bağcılar ilçesinde Merkez 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar 4. Sokak ve Matbaacılar 5. Sokak bölgelerinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 00.01 ile 07.00 arasında yatırım ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar ilçesinde Merkez Güneşli Mahallesi 1360. Sokak, 1363. Sokak ve Üsküp Sokak bölgelerinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar ilçesinde Mahmutbey Mahallesi genelinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar ilçesinde Merkez 15 Temmuz Mahallesi 1470. Sokak bölgesinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

Başakşehir ilçesinde Başakşehir Mahallesi genelinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa

Bayrampaşa ilçesinde Merkez Orta Mahalle Bağlar Sokak, Göksu Sokak, Kavak Sokak, Küçük Çınar Sokak, Lale Sokak ve Menekşe Sokak ile Vatan Mahallesi Bağlar Sokak bölgelerinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa ilçesinde Merkez Yıldırım Mahallesi Sakarya Sokak bölgesinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinde Merkez Kavaklı Mahallesi 23 Nisan Sokak, 29 Ekim Sokak, 9 Eylül Sokak, Alageyik Sokak, Aysen Sokak, Batı Trakya Sokak, Bağımsızlık Sokak, Bedesten Sokak, Bilim Sokak, Dede Efendi Sokak, Dilara Sokak, Elem Sokak, Ertuğrulgazi Sokak, Eskipınar Sokak, Gülbahar Sokak, Gürses Sokak, Hale Sokak, Kadife Sokak, Kavaklı Sokak, Martı Sokak, Neşe Sokak, Nine Sokak, Orhangazi Sokak, Petrol Sokak, Sevimli Sokak, Çayırbaşı Sokak, Çekmece Sokak, Çetik Sokak, Çimen Sokak, İlknur Sokak ve İstanbul Sokak bölgelerinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü ilçesinde Merkez Yakupolu Mahallesi Birlik Sokak bölgesinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü ilçesinde Merkez Gürpınar Mahallesi Ahmet Haşim Sokak, Alperen Sokak, Zarif Sokak ve Ünlü Sokak bölgelerinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

Esenyurt ilçesinde Merkez Osmangazi Mahallesi 3117. Sokak ve 3123. Sokak bölgelerinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt ilçesinde Akçaburgaz Mahallesi genelinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 08.30 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

Bahçelievler ilçesinde Merkez Bahçelievler Mahallesi Talatpaşa Sokak bölgesinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 11.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler ilçesinde Merkez Soğanlı Mahallesi Gençosman Sokak ve Mustafa Kemalpaşa Sokak bölgelerinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler ilçesinde Merkez Soğanlı Mahallesi Aydoğdu Sokak, Hüdaverdi Sokak, Mustafa Kemalpaşa Sokak, Misket Sokak, Revani Sokak, Reyhan Sokak, Sıraevler Çıkmazı Sokak, Sokullu Sokak ve Zümrüt 1 Sokak ile Siyavuşpaşa Mahallesi Akın 1 Sokak, Atilla Sokak, Başak Sokak, Derya 2 Sokak, Emek Sokak, Esenler Sokak, Filiz Sokak, Kavaklık Sokak, Kestane Sokak, Köprübaşı Sokak, Kirazlı Sokak, Meşeli Sokak, Mustafa Kemalpaşa Sokak, Reyhan Sokak, Vişne Sokak ve Çitlenbik Sokak bölgelerinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler ilçesinde Merkez Soğanlı Mahallesi 2. Altın Sokak, Altın 1 Sokak, Aydoğdu Sokak, Gezer Sokak, Güneş Sokak, Misket Sokak, Nizam Sokak, Revani Sokak, Reyhan Sokak, Sıraevler Çıkmazı Sokak, Sokullu Sokak, Tezer Sokak, Tuna Sokak, Zümrüt 1 Sokak, Çavuşpaşa Sokak ve Öner Sokak ile Siyavuşpaşa Mahallesi Deniz Sokak, Reyhan Sokak ve Çavuşpaşa Sokak bölgelerinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

Güngören ilçesinde Merkez Mahallesi Şehit Er Mustafa Kemal Akça Sokak ile Sanayi Mahallesi Sancak Sokak ve Sancaklı Sokak bölgelerinde 6 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.