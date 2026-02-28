İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 28 Şubat-1 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

AVCILAR

28 Şubat 2026 tarihinde 07.00 ile 15.00 saatleri arasında Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Karataş Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı tarih ve saat aralığında Ambarlı Mahallesi Aşık Veysel 1, Balaban, Bostan, Dere, Erman, Ihlamur Yolu, Irmak, Laçinel, Nehir, Rüzgarlı, Uğurlu, Yavuz ve Çay sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca 28 Şubat 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında Merkez Mahallesi Fırın, Kıta, Menekşe, Pınar ve Şamlı sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAŞAKŞEHİR

28 Şubat 2026 tarihinde 07.00 ile 15.00 saatleri arasında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 50. Yıl ve Mercedes sokaklarında önleyici bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

28 Şubat 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında Yakup­lu Mahallesi Birlik ve Dereboyu sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

28 Şubat 2026 tarihinde 07.00 ile 15.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi Adnan Kahveci, Cengiz Topel ve Sait Faik Abasıyanık sokaklarında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı tarihte 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Murat Çeşme Mahallesi Acem, Acıbadem 1, Akıncı, Arpacı, Asma, Begonya 4, Bozkır, Bozkurt, Büyükdağlar, Devran, Düğme, E5 Londra Asfaltı, Emel 1, Ender 3, Ergüven, Ersoy, Eski Silivri, Gezgin, Göktürk, Güleser, Güneysu, Güz, Güçlühan, Hasbahçe, Hoşsohbet, Hünkartepe, Karaca, Kardelen 2, Keskin, Kısmet 2, Kilimci, Meziyet, Nurperi, Nursen, Oba, Palanga, Payidar, Peker, Pelinsu, Pendik, Pınarlı, Salman, Sultan Murat, Yakup, Yayla, Yıldırım, Yunus Emre 2, Çimen 2, Çiğdem 3, Ömür 3, Özbil, Özkök, Öztürk, İlayda ve Şahin sokaklarında yatırım ve yeni trafo merkezi tesisi çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine 28 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Güzelce Mahallesi Adil, Akın 1, Alyanak, Arzum, Buket 1, Cumhuriyet 1, Demir 2, Dikmen, Erçil, Esinel, Gökhan, Gözüaydın, Gültaş, Gün, Güneş, Hakan, Han, Kemer, Kudret, Murat 1, Mürşit, Nehir, Rafetbey, Rengigül, Sema 1, Sevinç 1, Sıla, Sinem 1, Yavru, Yörük, Yüce, Ödül, Ölçü, Övgü, Özel ve İstikbal 1 sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

28 Şubat 2026 tarihinde 07.00 ile 15.00 saatleri arasında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2293. Sokak'ta önleyici bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.