İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26-27-28 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ambarlı Mahallesi’ndeki Beşevler, Ceyhan, Cumhuriyet, Eğitim, Faik Bey, Martı, Çelik, Çimenli, Öğretmen ve Öğretmenler sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte saat 09.00 ile 17.00 arasında Merkez Mahallesi’ndeki Afacan, Anadol, Aydınlık, Burnaz, Cengiz, E 5 Yanyol, Londra Asfaltı ve Engin sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

26 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 ile 07.00 arasında Yenibosna Merkez Mahallesi’ndeki 29 Ekim, Ali Duran, Kavak, Kor, Manolya 1 ve Çınar sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı çalışma kapsamında Yenibosna Merkez Mahallesi’ndeki 29 Ekim ve Yalçın Koreş sokaklarında da elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

26 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 ile 07.00 arasında 15 Temmuz Mahallesi’ndeki 1433, 1434, 1452, 1453, 1455, 1468, 1486, 1487, 1488, 1489, 1491, 1493, 1494, 1498, 1499 ve 1500. sokaklar ile Bahar, Cami Yolu, Gülbahar, Şehit Cengiz Karcıoğlu ve Şehit Doğan Öztürk sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı saatler arasında Bağlar Mahallesi’ndeki Koçman, Osman Paşa ve Yalçın Koreş sokakları ile Mahmutbey Mahallesi’ndeki Halkalı Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağlar Mahallesi’ndeki 15, 63 ve Yalçın Koreş sokakları da aynı bakım çalışmasından etkilenecektir.

Başakşehir

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Başak Mahallesi’ndeki Deliorman ve Tunalı sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başak Mahallesi’nin bazı bölümleri de aynı saatler içinde gerçekleştirilecek bakım çalışmasından etkilenecektir.

Beylikdüzü

26 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kavaklı Mahallesi’nin bazı bölümlerinde abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki 1120, 1121, 1126, 1127, 1131, 1132, 1133 ve 1135. sokaklar ile Ferhatpaşa ve Orhangazi sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte ve aynı saatler arasında Havaalanı Mahallesi’ndeki Gönlübol ve Gönlüm sokakları ile Birlik Mahallesi’ndeki 810 ve 812. sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında Fatih Mahallesi’ndeki 202, 203 ve 205. sokaklar ile Çinçin Dere Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı çalışma kapsamında Menderes Mahallesi’ndeki 330. Sokak, Piri Reis Sokak ve İnönü Sokak ile Nine Hatun Mahallesi’ndeki 136, 137, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 176 ve 177. sokaklar, Ayazma, Aziziye, Pasinler, Çinçin Dere ve İnönü sokakları da kesintiden etkilenecektir.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Havaalanı Mahallesi’ndeki Görkem Sokak’ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında Sanayi Mahallesi’ndeki Malazgirt ve Çamlar sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.