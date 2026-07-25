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Kavga ettiği arkadaşını defalarca yumrukladı: O anlar kamerada

Kavga ettiği arkadaşını defalarca yumrukladı: O anlar kamerada
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Aksaray’da bir gencin çıkan kavgada arkadaşını defalarca yumrukladığı anlar kameraya yansıdı.

Aksaray'da bir gencin çıkan kavgada arkadaşını defalarca yumrukladığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Paşacık Mahallesi Kent Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları değerlendirilen iki genç, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine gençler birbirine girerken, biri diğerini yere yatırıp defalarca yumrukladı. Kavga anını bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Darbedilen genç yere yığılırken, arkadaşı ise olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen annesinden kaçan yaralı genç, kaçan arkadaşının peşine düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen bekçiler ve vatandaşlar, genci yakalayarak durdurdu. Bekçiler tarafından koruma altına alınan genç, asayiş ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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