Haberler

İngiltere’de askeri üste iki alkollü asker zırhlı araçla park halindeki taşıtlara çarptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere’nin Wiltshire bölgesindeki bir askeri üste iki alkollü asker, izinsiz aldıkları zırhlı araçla park halindeki araçlara çarptı.

İngiltere'nin Wiltshire bölgesindeki bir askeri üste iki alkollü asker, izinsiz aldıkları zırhlı araçla park halindeki araçlara çarptı. Yaklaşık 100 bin sterlinlik hasara yol açan askerler gözaltına alındı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Wiltshire bölgesindeki Tidworth Askeri Üssü'nde bulunan 26. İstihkam Alayı'na bağlı iki asker, dün gece dışarıda alkol aldıktan sonra yerel saatle 01.00 sıralarında üsse döndü. Askerlerin daha sonra 15 ton ağırlığındaki "Bulldog" tipi zırhlı personel taşıma aracını izinsiz şekilde kullanarak kışla içinde ilerlediği ve yol kenarında park halindeki araçlara çarptığı belirtildi. Bazı araçlarda ciddi hasar meydana gelirken, iki aracın tamamen kullanılamaz hale geldiği, araçlarda yaklaşık 100 bin sterlinlik maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. Görgü tanıkları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, zırhlı aracın dar bir yolda ilerlerken iki tarafta bulunan araçlara çarptığı görüldü.

Aracı kullanan askerin yaklaşık saatte 51 kilometre hıza ulaştığı ancak dar yolda kontrol sağlamakta zorlandığı belirtilirken, yaralanan olmadığı ve zırhlı aracın hasar almadığı kaydedildi. Askerlerin daha sonra aracı park yerine düzgün şekilde bıraktığı öne sürüldü.

İki asker gözaltına alındı

Kraliyet Askeri Polisi, olayın ardından sabah saatlerinde iki askeri gözaltına aldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Personelimizden en yüksek standartları bekliyoruz. İki asker, meydana gelen olayın ardından Kraliyet Askeri Polisi tarafından gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, devam eden soruşturma nedeniyle olaya ilişkin daha fazla açıklama yapılmayacağını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Ürek'in vasiyeti yerine getirilemiyor

Vasiyeti yerine getirilemiyor
Evli yönetmenle arabada basılmıştı! İşte Aliye'nin Sanem Çelik'inin son hali

Türkiye'yi sarsan yasak aşkın mimarıydı! Şimdilerde tanınmaz halde
Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti

Fotoğraftaki terlik, 4 çocuk babasını hayattan kopardı

Fransa ve İspanya'da orman yangınları büyüyor: 280 binden fazla kişi tahliye edildi

İki ülke durduramıyor! 280 bin kişi kaçtı, ordu sahaya indi
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor