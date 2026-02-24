İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 24-25-26 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

BAŞAKŞEHİR

24 Şubat 2026 saat 08.30 ile 11.00 arasında, Merkez Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokak bölgesinde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında, Şahintepe Mahallesi genelinde kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında, Merkez Şahintepe Mahallesi Akdağ, Ali Ekber, Bilgin, Cebeci, Karahan, Kocaman, Lalezar, Menderes, Menderes Köy Yolu Çıkmazı, Muratdere, Ortanca, Tülay, Yazgülü Çıkmazı, Çeçen Çıkmazı, Özdemir ve İleri sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Şubat 2026 saat 12.00 ile 15.00 arasında, Merkez Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Şelale Sokak bölgesinde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAHÇELİEVLER

24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 15.00 arasında, Merkez Zafer Mahallesi Beydağı, Yıldırım Beyazıt ve Yüksel sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 15.00 arasında, Merkez Hürriyet Mahallesi Ahmet Yesevi, Akpınar, Ceylan 1, Horasan, Hürriyet, Hisar, Kavaktepe, Papatya, Pınarlı 1, Söğüt, Yiğit, Önder, Şafak ve Şahin 1 sokakları ile Bağcılar İlçesi Merkez Hürriyet Mahallesi 128. Sokak'ta önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 15.00 arasında, Merkez Çobançeşme Mahallesi Altay, Bilge 1, Mithatpaşa, Selvi, Sülün, Toptaşı ve Şimşek sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

24 Şubat 2026 saat 07.00 ile 15.00 arasında, Merkez Atatürk Mahallesi Barbaros 1, Deran, Funda ve Serinpınar sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 15.00 arasında, Merkez Celaliye Mahallesi Serdar Sokak ile Hürriyet ve Ulus mahallelerinde belirtilen sokaklarda yatırım ve SCADA OSOS çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

24 Şubat 2026 saat 07.00 ile 15.00 arasında, Merkez Akçaburgaz Mahallesi Akçaburgaz Sokak bölgesinde abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 12.00 arasında, Merkez Fatih Mahallesi 880., 881., 882., 887. ve 930. sokaklar ile Urfalılar Sokak ve Üçevler Mahallesi 930. Sokak'ta abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Şubat 2026 saat 10.00 ile 13.00 arasında, Merkez Zafer Mahallesi 125., 126., 127. ve Adile Naşit sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÜNGÖREN

24 Şubat 2026 saat 07.00 ile 11.00 arasında, Merkez Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Kasım Sokak'ta abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Şubat 2026 saat 08.00 ile 12.00 arasında, Merkez Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek, Savaş ve Zeki sokaklarında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 13.00 arasında, Merkez Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Barış ve Nadide sokaklarında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 15.00 arasında, Merkez Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fidan, Gülsever, Savaş, Çam ve Çınar sokaklarında yatırım ve yeni kablo bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 15.00 arasında, Merkez Sanayi Mahallesi Gamze, Mine, Okçu, Saadet ve Tekin sokaklarında yatırım ve yeni kablo bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 15.00 arasında, Merkez Gençosman Mahallesi Acar, Aktaran, Aktaş, Alemdar, Atakan, Atalay, Doğanay, Doğanbey ve Dönmez sokaklarında yatırım ve yeni kablo bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KAĞITHANE

24 Şubat 2026 saat 10.00 ile 14.00 arasında, Seyrantepe, Sultan Selim ve Şirintepe mahallelerinde belirtilen sokaklarda önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

24 Şubat 2026 saat 08.00 ile 15.00 arasında, Emirgan, Reşitpaşa, Uskumruköy ve Zekeriyaköy mahallelerinde belirtilen sokaklarda kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 15.00 arasında, Emirgan ve Reşitpaşa mahallelerinde belirtilen sokaklarda ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 15.00 arasında, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde belirtilen sokaklarda kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.