İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

23 Temmuz 2026 Perşembe günü, 08.00 ile 16.00 saatleri arasında Ömerli Mahallesi’nin bazı bölgelerinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 Cuma günü, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ömerli Mahallesi Uçurtma Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Temmuz 2026 Cuma günü, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Yeşilbayır Mahallesi’ndeki Baba Nakkaş, Cami, Ihlamur, Karaçam, Kuleli, Oğuzhan ve Yeşilbayır sokaklarında, ekonomik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısının yenilenmesi amacıyla kesinti uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 Cuma günü, 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Aşina, Beylik, Canfeda, Damlapınar, Dilşah, Eskihisar, Kovanlık, Mamur, Marifet, Tunçdemir ve İzzet Begoviç sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Temmuz 2026 Cuma günü, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Yassıören Mahallesi’nin bazı bölgelerinde, ekonomik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısının yenilenmesi amacıyla kesinti uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 Cuma günü, 12.00 ile 14.00 saatleri arasında Hastane Mahallesi Orgeneral Nurettin Baransel Sokak’ta, ekonomik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısının yenilenmesi nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

23 Temmuz 2026 Perşembe günü, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Mahmutbey Mahallesi’ndeki 2661. Sokak, 2662. Sokak ve Taşocağı Yolu Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 15 Temmuz Mahallesi’ndeki 1417, 1418, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1429, 1439, 1440, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449 ve 1450. sokaklar ile Cami Yolu, Sabia ve İstiklal sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı kesintiden Mahmutbey Mahallesi’ndeki 2628. Sokak ve Devekaldırımı Sokak da etkilenecektir.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Mahmutbey Mahallesi 2662. Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Göztepe Mahallesi’ndeki İSTOÇ 2. Sokak ve İSTOÇ 3. Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Mahmutbey Mahallesi’nin bazı bölgelerinde yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Mahmutbey Mahallesi Devekaldırımı Sokak’ta yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Mahmutbey Mahallesi’ndeki 2660. Sokak ve 2661. Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü, 14.00 ile 19.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi Pazar Sokak’ta abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü, 14.00 ile 19.00 saatleri arasında Kemalpaşa Mahallesi’ndeki 1900, 1901, 1911 ve 1968. sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAŞAKŞEHİR

23 Temmuz 2026 Perşembe günü, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Başakşehir Mahallesi’ndeki Necati Coşan ve Nurettin Topçu sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Başakşehir Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy, Nurettin Topçu ve Yazar sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

23 Temmuz 2026 Perşembe günü, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Güzelce Mahallesi’ndeki Acun, Asır, Badem, Bıldırcın, Cumhuriyet 1, Esra 1, Güneş, Güvercin 2, Huzur, Kemer, Kudret, Kupa, Murat 1, Nevra, Papağan, Saka, Saydam, Yay, Yüzyıl, Çalışkan, Çam 2, Çember, Ölçü, Övgü, Özel ve Şair 1 sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı kesintiden Mimaroba Mahallesi’ndeki D100 Karayolu ile Elçi, Emektar ve Emirşah sokakları da etkilenecektir.

ESENLER

24 Temmuz 2026 Cuma günü, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi’ndeki 208, 210 ve 211. sokaklar ile Çinçin Dere Sokak’ta yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÜNGÖREN

23 Temmuz 2026 Perşembe günü, 08.00 ile 13.00 saatleri arasında Güneştepe Mahallesi’ndeki Budaklı, Butan, Kutsal ve Şehit Piyade Er Hasan Sorma sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Belirtilen çalışmalar, iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirilecektir.