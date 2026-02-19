İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 19-20 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde!

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Bağcılar

Saat 14.00 ile 18.00 arasında Merkez Mahallesi 674., 675., 676., 677., 683. sokaklar ve Bağcılar Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

Saat 07.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Altınşehir Mahallesi'nde Göksel, Göktepe, Kahraman, Nur, Osmanlı, Şeref, Eşref, Koçak, Kübra, Ünsal ve Gülçin sokaklar.

Güvercintepe Mahallesi'nde 5/1., 1101., Arıkan, Aydınlık, Bodur, Karadeniz, Kavaklı, Nazar, Nur, Osmanlı, Peyami Safa, Rıhtım, İlham, İpekyolu ve Şeyh Edebali sokaklar.

Beylikdüzü

Saat 09.00 ile 17.00 arasında Yakupulu Mahallesi 8. ve 10. sokaklarda yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

Saat 12.00 ile 16.00 arasında Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gaziosmanpaşa

Saat 09.00 ile 18.00 arasında bakım, önleyici bakım ve yatırım dönüşüm çalışmaları nedeniyle aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mevlana Mahallesi'nde 832., 833., 834., 835., 835/1., 836., 837/1., 869., 869/1., 869/2., 869/4., 870., 871., 873., 875., 876., 876/1., 876/2., 879/2., 884., 884/1., 884/2. sokaklar ile Sefa, Turgut Reis ve İbrahim Hayırlıoğlu sokaklar.

Hürriyet Mahallesi'nde 261., 262., 263., 264., 280., 283., 323., 324. sokaklar ile 500 Evler, Eski Edirne Asfaltı, Köşk ve Paşaçayırı sokaklar.

Yeni Mahalle'de 504. ve 505. sokaklar ile Köşk, Merdivenli, Paşaçayırı ve Şehit Okan Güner sokaklar.

Silivri

Saat 09.00 ile 15.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları ile kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Balaban Mahallesi'nde Aksu, Altıevler, Altınkum, Aralık, Asya, Büyükyalı, Dağçileği, Dinamik, Dişbudak, Fıstık, Karakoç, Kayın, Kuşdili, Meşgale, Nisanur, Palandöken, Songül, Spor, Yapı, Ömer Seyfettin, Özler, Üzeyir Çıkmazı, İnanır ve İsminaz sokaklar.

Mimar Sinan Mahallesi'nde Park Sokak.

Yolçatı Mahallesi'nde Yapağca Sokak.

İsmetpaşa Mahallesi'nde Gölet ve Günbey sokaklar.

Akören Mahallesi'nde saat 09.30 ile 14.30 arasında Bağlarbaşı, Ceviz Bağları, Değirmencioğlu, Emir Külal, Er, Gürsel, Kepçeli, Ümit Aksun ve İncir Bağları sokaklarda önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.