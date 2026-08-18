İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 18-19 Ağustos İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Yassıören Mahallesi Hadımköy Sokak çevresinde, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım ve yeni kablo bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AVCILAR

Ambarlı Mahallesi Alaca, Canan, Ceren, Emekli, Erencan, Fevzi Çakmak, Hasat, Hoca, Işık, Kırım, Nadas, Seymen, Tarla, Yunus Emre, Ördek, İlkbahar, Şahin ve Şehit Acarkan sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAĞCILAR

Bağlar Mahallesi 35., 36., 37., 38., 39. ve Atatürk sokakları ile Hürriyet Mahallesi 115., 116., 117., 121., 123., 125., 127., 128., 133., 134., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., Atatürk ve Menderes sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yenimahalle Mahallesi genelinde, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Fevzi Çakmak Mahallesi 2055. Sokak ile Kemalpaşa Mahallesi 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1938., 1939., 1940., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1947., Hacı Bektaşi Veli ve Namık Kemal sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Fatih Mahallesi 1824., 1825., 1826., 1827., 1829., 1830., 1832., 1833., 1834., 1851., 1853., 1855., 1856., 1857., 1858., 1859., 1860., 1861., 1862., 1863., 1864., 1865., 1866., Cami ve Maslak sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güneşli Mahallesi 1253., 1254., 1255., 1256., 1260., 1265., 1331., 1332., 1333., 1334., 1335., 1336., 1338. ve Üsküp sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım kapsamında dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağlar Mahallesi 15., 21., 24., 26., 27., 28., 29. ve Atatürk sokakları, Güneşli Mahallesi Kirazlı ve Üsküp sokakları ile Hürriyet Mahallesi Cumhuriyet Sokak’ta, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güneşli Mahallesi 1253., 1254., 1255., 1256., 1260., 1265., 1331., 1332., 1333., 1334., 1335., 1336., 1338. ve Üsküp sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güneşli Mahallesi 1245., 1256., 1257., 1258., 1260., 1261., 1262., 1263., 1264., 1265., 1266., 1331., 1332., 1333., 1336. ve Üsküp sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kirazlı Mahallesi 1191., 1193., 1194., 1195., 1196. ve Merkez sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sancaktepe Mahallesi 903., 905., 907., 908., 911., 912., 913., 924., 934., 938., 939., 940., 941. ve Birlik sokakları ile Yavuz Selim Mahallesi 969., 977., 978., 979., 980., 981., 982., 983., 987., 988., 989., 990., Birlik ve Mehmet Akif sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 13.00 ile 18.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAKIRKÖY

Kartaltepe Mahallesi Koşuyolu Sokak ile Osmaniye Mahallesi Aksu Osmaniye Yolu, Ümraniye ve Ümraniye Çıkmazı sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAŞAKŞEHİR

Kayabaşı Mahallesi Fenertepe Sokak’ta, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Altınşehir Mahallesi Kahraman, Koçak ve Kübra sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kayabaşı Mahallesi Fenertepe ve Fetihtepe sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başak ve Kayabaşı mahallelerinin belirtilen bölgelerinde, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir Mahallesi Cahit Zarifoğlu ve Nurettin Topçu sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başak Mahallesi Yeşil Vadi Sokak’ta, 18 Ağustos 2026 tarihinde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ziya Gökalp Mahallesi Başkent ve Melikgazi sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEŞİKTAŞ

Levent Mahallesi Levent Sokak’ta, 18 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gayrettepe Mahallesi Prof. Dr. Bülent Tarcan, Sevgi Çıkmazı ve Ömer Beşiktaş sokakları ile Şişli ilçesine bağlı Fulya Mahallesi Akıncı Bayırı, Belde, Belen, Beyaz Gül, Cami 1, Celal Atik 1, Emiroğlu, Emirşah, Galipbey, Görüntü, Mevlüt Pehlivan, Mevlüt Pehlivan Yanı, Ortaklar, Pehlivan, Prof. Dr. Bülent Tarcan, Vefa Deresi, Özbal ve Şenol sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYOĞLU

Camiikebir Mahallesi Hoca Ahmet, Kasımpaşa Mescit, Kızılay Meydanı, Mutfak Kapısı ve Çaydanlık sokakları, Kadımehmet Efendi Mahallesi Akbaba Yokuşu, Baba Dağı Yokuşu, Bahriye Hastanesi Arka, Kadı Mehmet, Kadı Mehmet Çıkmazı, Kulaksız, Kurt Çelebi Camii, Mutfak Kapısı, Paşa Çeşmesi, Serin, Şen Bülbül ve Şeyh Veli sokakları, Kulaksız Mahallesi Kulaksız Sokak ile Küçük Piyale Mahallesi Kızılay Meydanı Sokak’ta, 18 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında yatırım kapsamında iletken yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Camiikebir Mahallesi Hoca Ahmet, Kasımpaşa Salhanesi, Tabakhane Yokuşu ve Çaydanlık sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENYURT

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1824., 1828., 1832., 1834. ve 1859. sokakları ile Mehterçeşme Mahallesi 1869., 1871., 1873., 1875., 1876., 1877., 1879., 1880., 1882., 1883., 1884., 2033. ve Bağdat sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım kapsamında dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SARIYER

Ayazağa ve Huzur mahallelerinin belirtilen bölgelerinde, 18 Ağustos 2026 tarihinde 00.00 ile 06.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Reşitpaşa Mahallesi genelinde, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı bölge için kaynak metinde birden fazla kesinti kaydı bulunmaktadır.

Reşitpaşa Mahallesi Katar Sokak’ta, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SİLİVRİ

Selimpaşa Merkez ve Selimpaşa mahallelerinin belirtilen bölgelerinde, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kavaklı Mahallesi Kıble, Selanik ve Tantavi sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ortaköy Mahallesi Abbas, Acemoğlu, Adakale, Alibey, Ayazma, Cephaneci, Cömerttürk, Gençsoy, Güney, Halat, Kadıköy Bağları, Kazasker, Kerpiçhane, Kodak, Kurtuluş, Kuzey, Külahlı, Maviş, Midye Çıkmazı, Ritim, Sokullu, Sultan Selim, Sultandağ, Susuz, Tacettin Çorbacıoğlu Çıkmazı, Tophane, Çayırbaşı ve Çorbacıoğlu sokaklarında, 18 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.