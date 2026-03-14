İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 15-16 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

15 Mart 2026 tarihinde Silivri ilçesinin Balaban Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Böğürtlen Sokak, Kalekapı Sokak, Yorulmaz Sokak ve Ömer Seyfettin Sokak çevresinde gerçekleşecektir. Çalışma saat 09.00 ile 15.00 arasında yapılacak olup yatırım ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi nedeniyle gerçekleştirilecektir.

16 Mart 2026 tarihinde Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa Mahallesi Kartopu Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti saat 07.00 ile 11.00 arasında gerçekleşecek ve abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde Bahçelievler ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Adnan Kahveci Sokak, Amiral Necdet Uran Sokak, Ferit Selimpaşa Sokak, Fevzi Çakmak Sokak, Gülter Hanım Sokak, Güzide Hanım Sokak, Menekşe 1 Sokak, Radyum Sokak, Röntgen Sokak, Talatpaşa Sokak, Çöre Otu Sokak ve İlim Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti saat 08.00 ile 12.00 arasında gerçekleşecek ve abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde Bahçelievler ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şehit Yaşar Erol Akansel Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti saat 09.00 ile 15.00 arasında gerçekleştirilecek olup yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde Bağcılar ilçesi Çınar Mahallesi'nde 745. Sokak, 747. Sokak, 748. Sokak, 749. Sokak, 750. Sokak, 752. Sokak, Doğanbey Sokak ve Esenler Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı çalışma Güngören ilçesi Gençosman Mahallesi Doğanbey Sokak'ta da uygulanacaktır. Kesinti saat 09.00 ile 15.00 arasında yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir.

16 Mart 2026 tarihinde Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi Camlı Sokak ile Şirinevler Mahallesi Gaziler Sokak ve Mahmutbey Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti saat 09.00 ile 13.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde Güngören ilçesi Merkez Mahallesi Bağlar Sokak ve Tayfun Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti saat 10.00 ile 14.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir.

16 Mart 2026 tarihinde Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde 2000. Sokak, 2001. Sokak, 2002. Sokak, 2006. Sokak, 2078. Sokak, 2080. Sokak, 2081. Sokak, 2082. Sokak ve I Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti saat 09.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde 2094. Sokak, 2096. Sokak, 2097. Sokak, 2098. Sokak, 2099. Sokak, Eski Edirne Asfaltı Caddesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti saat 09.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir.

16 Mart 2026 tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesi Yeni Mahalle'de 551. Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı çalışma Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi 2195. Sokak ile Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2278. Sokak, 2317. Sokak, 2319. Sokak, 2320. Sokak, 2321. Sokak, 2322. Sokak, 2336. Sokak, 2343. Sokak, 2345. Sokak, Hoca Ahmet Yesevi Sokak ve Orhan Gazi Sokak çevresinde uygulanacaktır. Kesinti saat 09.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle yapılacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi'nde Ceylan Sokak, Ece Sokak, Emel Sokak, Himmet Sokak, Karameşe Sokak, Kemerburgaz Sokak, Osmanpaşa Sokak, Pınaraltı Sokak, Tatlıpınar Sokak, Zarif Sokak, Çınar Sokak ve Çim Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti saat 08.00 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesi Mayıs Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti saat 08.30 ile 15.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle gerçekleştirilecektir.

16 Mart 2026 tarihinde Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi'nde 28 Nisan Sokak, Akgüllü Sokak, Alaybey Sokak, Atiye Sokak, Aynur Sokak, Ayşin Sokak, Bahçeler Sokak, Bergüzar Sokak, Beylik Sokak, Binnaz Sokak, Erzincan Sokak, Eski Beşiktaş Sokak, Ezel Sokak, Festival Sokak, Gelin Sokak, Güçbirliği Sokak, Güğümlü Sokak, Işıklı Sokak, Kağıthane Sokak, Nurtaç Sokak, Sevilen Sokak, Sulh Sokak, Tümleç Sokak, Yalın Sokak, Zemheri Sokak, Çampark Sokak, Özoğul Sokak, İlknur Sokak, Şevketpaşa Sokak ve Şifa Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti saat 09.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde Bakırköy ilçesi Basınköy Mahallesi Florya Sokak ve Yan Sokak, Yeşilköy Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokak ile Şenlikköy Mahallesi Altay Sokak, Derya Sokak, Florya Sokak, Mektep Sokak ve Yeşilyurt Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti saat 08.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir.

16 Mart 2026 tarihinde Bakırköy ilçesi Ataköy 7, 8, 9 ve 10. Kısım Mahallesi'nde Açık Deniz Sokak, Defne Sokak ve Uğur Mumcu Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti saat 08.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi Aksun Çıkmazı ve Cami Sokak ile Yeşilköy Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokak, Şenlikköy Mahallesi Adakale Sokak, Budak Sokak, Eceler Sokak, Konaklı Sokak, Mahirler Sokak, Otlukbeli Sokak ve Ülkem Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca Zeytinburnu ilçesi Gökalp Mahallesi 44/1 Sokak'ta da aynı çalışma uygulanacaktır. Kesinti saat 08.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir.

16 Mart 2026 tarihinde Bakırköy ilçesi Zuhuratbaba Mahallesi Aydınlar Sokak ile Şenlikköy Mahallesi Akasya Sokak, Ay Sokak, Cevizli Sokak, Ekşi Nar Sokak, Erdemli Sokak, Hürriyet Sokak, Mercan Sokak, Nur Sokak, Tan Sokak, Yaprak Sokak, Yeni Bağlar Sokak, Yunus Emre Sokak ve İncir Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti saat 08.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti saat 09.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle gerçekleştirilecektir.

16 Mart 2026 tarihinde Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti saat 09.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak, Kale Sokak ve Yadigâr Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti saat 09.00 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir.

16 Mart 2026 tarihinde Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta elektrik kesintisi saat 09.05 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle uygulanacaktır.