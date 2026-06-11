İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 11-12 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Hadımköy Mahallesi'nde Alparslan Türkeş, Alpertunga, Altun, Cahit Sıtkı Tarancı, Esenler, Gurur, Mevlana, Omurtak ve Şerafettin sokaklarında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Anadolu Mahallesi'nde Amiral, Atasay, Bandırma, Baştopçu, Cemsultan, Dede Efendi, Efdal, Erinç, Eriş, Eşraf, Fatmagül, Fazlı, Fehim, Gökben, Gökova, Hoca Ahmet Yesevi, Hoşdere, Kadriye, Mareşal Fevzi Çakmak, Necip Fazıl, Orhan, Sadun, Salkım Söğüt, Samimi, Tayfur, Tutkun, Yurdagül, Zümre ve Üçnar sokaklarında; Atatürk Mahallesi'nde Aydınlı, Baltacı, Gelibolu, Körfez, Nihan, Tevhid ve Zeynep sokaklarında; Yunus Emre Mahallesi'nde Akduman Sokak'ta 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında yatırım ve yük bölümü çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Hadımköy Mahallesi'nde Hasan Polatkan ve Yaşar Doğu sokaklarında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Hadımköy Mahallesi'nin bazı bölgelerinde 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Dursunköy Mahallesi'nde Ağıl Bayır, Basir, Bilgealp, Dere Yatağı, Dursunköy, Dursunköy Baklalı, Dursunköy Boyalık, Dursunköy Yassıören, Efe, Endülüs, Göztepe, Hadımköy Dursunköy, Koral, Salman, Sarı Çiğdem, Sağlık, Seyyid, Uygur, Çitlembik ve Özçetin sokaklarında; Tayakadın Mahallesi'nde Akıncılar Sokak'ta 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin bazı bölgelerinde 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Hadımköy Mahallesi'nin bazı bölgelerinde 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

AVCILAR

Tahtakale Mahallesi'nde Abdi İpekçi ve Ahmet Hamdi Tanpınar sokaklarında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Tahtakale Mahallesi'nin bazı bölgelerinde 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Tahtakale Mahallesi'nde Ahmet Hamdi Tanpınar ve Hanımeli sokaklarında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

BAHÇELİEVLER

Çobançeşme Mahallesi'nde Bağdat, Elmalı, Ergenekon, Halitpaşa, Mithatpaşa, Orman, Piri Reis, Serik, Sülün, Toptaşı, Yaprak 1 ve Zembilci sokaklarında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Çobançeşme Mahallesi'nde Ahmet Haşim 1, Akarsu, Aslan, Aynalı, Bozkurt, Can, Canan 1, Canım, Dr. Sadık Ahmet, Kılıç, Kınalı, Kuzu, Mithatpaşa, Piri Reis, Selman, Seyrantepe, Sofular, Tavşan, Tay, Tilki, Uludağ, Yılan, Yıldız 3 ve Şimşek sokaklarında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Yenibosna Merkez Mahallesi'nde Dolunay 1, Köksal, Muştu ve Reyhan 1 sokaklarında; Çobançeşme Mahallesi'nde Mihriban, Mithatpaşa, Nar, Nur, Oğul, Reyhan 1 ve Yılan sokaklarında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

BAŞAKŞEHİR

Güvercintepe Mahallesi'nde Ahmet Yesevi, Fatih, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Gül, Misal, Nazar, Osmanlı, Peyami Safa, Yıldırım ve Şükür sokaklarında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Altınşehir Mahallesi'nde Gülay Sokak'ta 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Ziya Gökalp Mahallesi'nde Akser, Akyol, Başkomutan, Elvan, Gezgin, Hanımeli, Lüle, Saruhan, Selvi, Seyit Onbaşı, Tufan ve Şanlı sokaklarında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Altınşehir Mahallesi'nde Berrak, Göknar ve Çakmak sokaklarında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Altınşehir Mahallesi'nde Berrak ve Orta Akasya sokaklarında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 15.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

BEYLİKDÜZÜ

Gürpınar Mahallesi'nde Galip Esmer, Gündüz, Işık, Seray ve Şenol sokaklarında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Adnan Kahveci, Dereağzı ve Gürpınar mahallelerinin çok sayıda sokağında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Aynı çalışma Büyükçekmece ilçesinin Pınartepe Mahallesi'nin bazı sokaklarını da etkilemektedir.

Marmara Mahallesi'nde 234., 5., 7., 9., Güzide ve Hürriyet sokaklarında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Barış Mahallesi'nde Ali Çebi Sokak'ta 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

ESENLER

Oruçreis Mahallesi'nde Tekstilkent bölgesinde 11 Haziran 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

GAZİOSMANPAŞA

Karayolları Mahallesi'nde 570., 572., 573., 574., 575., 576., 577., 584. ve Galeri sokaklarında; Yeni Mahalle'de 542., 542/1, 543., 552., 553., 554., 555., 556., 556/2, 556/3, 557., 587., 588., 589. ve Galeri sokaklarında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Karadeniz Mahallesi'nde 1144., 1166., 1168., 1168/1, 1169., 1170., 1170/1, 1170/2, 1170/3, 1170/4, 1170/5, 1171. ve 1172. sokaklarında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nin bazı bölgelerinde 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

SARIYER

Maden Mahallesi'nde Göktuğ ve Rumelifeneri sokaklarında, Rumeli Kavağı Mahallesi'nde ise Yeni Dostlar Sitesi bölgesinde 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Maden Mahallesi'nde Akbudak, Ayçiçeği, Bağlar, Hale Çıkmazı, Itır, Işık, Kıymet Çıkmazı, Konuk Çıkmazı, Maral, Melike Çıkmazı, Selvi, Yaylalı, Çimen, İrem ve Şifa Yolu Üstü sokaklarında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Merkez Sarıyer Mahallesi'nin bazı bölgelerinde 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Zekeriyaköy Mahallesi'nde Allı Turna, Atabey, Doğanyol, Ekiciler, Fırat, Kelebek, Palmiye Konakları ve Tarakçı sokaklarında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

SULTANGAZİ

Sultançiftliği Mahallesi'nde 16., 18. ve 19. sokaklar ile Eski Edirne Asfaltı ve Ordu Caddesi çevresinde 11 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.