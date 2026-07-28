Bizim Çocuklar'dan Filenin Sultanları için tepki çeken hareket

FIVB Milletler Ligi’nde tarihinde ikinci kez şampiyon olarak Türkiye’ye yeniden büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın zaferi tüm yurtta coşkuyla karşılanırken, A Milli Futbol Takımı oyuncularının bu başarıya duyarsız kalması tartışma yarattı.

MİLLİ FUTBOLCULARDAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Filenin Sultanları'nın tarihi başarısının ardından aralarında Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kenan Yıldız gibi isimlerin de yer aldığı milli futbolcuların tebrik paylaşımı yapmaması sporseverlerin tepkisini çekti.

''AYNI ARMAYI TAŞIYORSUNUZ''

Sporseverler, voleybol takımında forma giyen milli oyuncuların geçtiğimiz haftalarda FIFA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden futbol takımı için yaptığı destek paylaşımlarını hatırlatarak çifte standart vurgusu yaptı. "Aynı armayı taşıyorsunuz" diyerek sitem eden taraftarlar, gösterilen dayanışma ruhunun futbolcular tarafında karşılık bulmamasını eleştirdi.