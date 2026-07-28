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Bizim Çocuklar'dan Filenin Sultanları için tepki çeken hareket

Bizim Çocuklar'dan Filenin Sultanları için tepki çeken hareket Haber Videosunu İzle
Bizim Çocuklar'dan Filenin Sultanları için tepki çeken hareket
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A Milli Futbol Takımı forması giyen futbolcuların Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu durum bazı sporseverlerin tepkisini çekti.

FIVB Milletler Ligi’nde tarihinde ikinci kez şampiyon olarak Türkiye’ye yeniden büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın zaferi tüm yurtta coşkuyla karşılanırken, A Milli Futbol Takımı oyuncularının bu başarıya duyarsız kalması tartışma yarattı.

MİLLİ FUTBOLCULARDAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Filenin Sultanları'nın tarihi başarısının ardından aralarında Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kenan Yıldız gibi isimlerin de yer aldığı milli futbolcuların tebrik paylaşımı yapmaması sporseverlerin tepkisini çekti. 

''AYNI ARMAYI TAŞIYORSUNUZ''

Sporseverler, voleybol takımında forma giyen milli oyuncuların geçtiğimiz haftalarda FIFA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden futbol takımı için yaptığı destek paylaşımlarını hatırlatarak çifte standart vurgusu yaptı. "Aynı armayı taşıyorsunuz" diyerek sitem eden taraftarlar, gösterilen dayanışma ruhunun futbolcular tarafında karşılık bulmamasını eleştirdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Voleyboldaki oyuncuların çoğu milli değildir helal olsun futbolculara doğru olanı yapmışlar

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Haber YorumlarıAkif:

delikanlılık erkeklikle olmuyor. bunu ispatlayan sultanlara teşekkürler.

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Haber YorumlarıEyup BAYDERE:

Utanıyorlardır en azından o kalmış kendilerinde

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Haber YorumlarıAy kural:

Bizim Milli Futbolcular yurt dışına özel lüks jetlerle maçlara giderler. Bayan milli takım voleybolcuları ise standart ekonomik sınıf uçak tarifesi ile maçlara gider. Dünya şampiyonu bayan voleybol takımı. Kırk sekiz takımlı dünya kupası kırk yedincisi ise milli futbol takımı..

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