Buluşacağı erkekle ilgili gerçeği öğrenen kadından tepki çeken hareket

Sosyal medyada paylaşılan bir mesajlaşma ekran görüntüsü, ikili ilişkilerde maddiyat ve imkân beklentisini yeniden tartışmaya açtı. Buluşacağı erkeğin otomobili olmadığını ve metroyla gitmeyi teklif ettiğini öğrenen kadın, yemek planını tek kalemde iptal etti.

"NASIL YANİ BENİ ALMAYACAK MISIN?"

İnternette kısa sürede yayılan mesajlaşma görsellerine göre, akşam yemeği planı yapan iki kişi arasında mekân ve ulaşım üzerine bir sohbet başladı. Erkeğin "Orada buluşuruz, direkt metroyla geçeriz zaten trafiğe takılmayız" mesajına şaşıran kadın, "Nasıl yani beni almayacak mısın, ben konum atarım" diyerek yanıt verdi.

"ARABAN YOKSA NEDEN YEMEK PLANLIYORSUN?"

Bunun üzerine erkeğin "İstiyorsan gelip alayım ama aracım yok, gelip seni alırım birlikte geçeriz yine" teklifine kadından sert ve kestirip atan bir yanıt geldi: "Araban yoksa neden yemek planlıyorsun ki o zaman, gerek yok yemeğe."

TEPKİ GÖSTEREN ERKEK BULUŞMAYI BİTİRDİ

Karşı tarafın sadece araba sahibi olmadığı için yemeği iptal etmesine sinirlenen erkek tarafı ise "Niye araba olmadan ağzım midem çalışmıyor mu? Araba bul kendine, arabayla git yemeğe o zaman" diyerek tepki gösterdi ve iletişimi sonlandırdı.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Görselin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar adeta ikiye bölündü. Bir kesim kadının yaklaşımını son derece "çıkar odaklı ve yüzeysel" bularak sert bir dille eleştirirken, diğer bir kesim ise ilk buluşmada erkeğin kadını evinden alma nezaketini göstermesi gerektiğini savundu.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

Kaynak: Haberler.com