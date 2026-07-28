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3 liralık indirim pompaya gelmeden eridi! İşte yeni motorin fiyatı

3 liralık indirim pompaya gelmeden eridi! İşte yeni motorin fiyatı
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Akaryakıt piyasasında motorine gelmesi beklenen 3 liralık büyük indirim pompaya yansımadan eridi. Gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatına yalnızca 1 lira 34 kuruşluk indirim uygulanırken, benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi ve ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında düşüş gerçekleşti.

MOTORİNE 1 LİRA 34 KURUŞ İNDİRİM

Daha önce kamuoyunda 3 lira seviyesinde olacağı ifade edilen indirim, gece yarısından itibaren pompaya 1 lira 34 kuruş olarak yansıdı. Yapılan bu fiyat güncellemesiyle birlikte motorin fiyatlarında gerileme yaşanırken, benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI TABLOSU

Uygulanan indirimin ardından İstanbul, Ankara, İzmir ve Doğu illerindeki güncel akaryakıt litre fiyatları şu şekilde şekillendi:

İSTANBUL ANADOLU:

Benzin: 66.89

Motorin: 77.04

İSTANBUL AVRUPA:

Benzin: 67.04

Motorin: 77.16

İZMİR:

Benzin: 68.28

Motorin: 78.56

ANKARA:

Benzin: 67.99

Motorin: 78.28

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıismail Şahin:

seytana papucunu ters giydirirler.

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