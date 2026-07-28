Dehşetin yeni detayları ortaya çıktı: Kapıyı açması için kızını kullanmış

Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine K.'yi 7 yaşındaki kızlarının yanında tabancayla öldüren çarşı ve mahalle bekçisi H.E.K.'nin cinayeti nasıl işlediğine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelinin, kızını bırakma bahanesiyle eve giderek kapıyı açtırdığı, salonda eşiyle boğuştuğu ve yüzünü yastıkla kapatarak eşini başından vurduğu öğrenildi. Tutuklanan zanlının ifadesinde, "Eşimi seviyordum, bir anlık öfkeyle cinayeti işledim" dediği öğrenildi.

7 YAŞINDAKİ KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Olay, 26 Temmuz gecesi saat 01.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pozantı Belediyesi'nde memur olarak çalışan Hatice Mine K. (40), şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce çarşı ve mahalle bekçisi eşi H.E.K.'den (40) boşanma kararı aldı. Gece saatlerinde eve gelen H.E.K., 7 yaşındaki kızları E.Y.K.'nin yanında eşinin yüzünü yastıkla kapatıp tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste yakalanmıştı.

KAPIYI KIZININ SESİYLE AÇTIRDI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, H.E.K.'nin olay günü kızı E.Y.K.'yi bırakma bahanesiyle boşanma aşamasındaki eşinin evine gittiği, kapıda kızının seslenmesi üzerine Hatice Mine K.'nin kapıyı açtığı öğrenildi. Eve giren şüphelinin salonda eşiyle boğuştuğu, ardından yüzüne yastık kapatarak kızının gözleri önünde tabancayla ateş ettiği belirtildi.

ANNESİNİ ÖLDÜRÜP HALASINA BIRAKTI

Şüphelinin, cinayetin ardından yanına aldığı 7 yaşındaki kızını ablasının evine bıraktığı, daha sonra ise saklandığı adrese geçtiği öğrenildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİ SEVİYORMUŞ

Emniyetteki sorgusunda ifade veren H.E.K.'nin, "Eşimi seviyordum. Sadece davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim. Bir anlık öfkeyle cinayeti işledim. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı