İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 1-2 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

1 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında Baklalı Mahallesi’nde Aksoylu ve Boyalık Baklalı sokakları ile Boyalık Mahallesi’nde Akarca, Akın, Akçiçek, Atak, Boyalık Baklalı, Dahi, Dursunköy Boyalık, Enderun, Hacı Salim Ağa, Hamza Yerlikaya, Keklik, Millet, Nazar, Petek, Saygı, Sorgun Çıkmazı, Tarım, Telağacı, Ulu, Uluçam, Yeşil Çimen, Yukarı, Şehit Ali Yılmaz ve Şehit İzzet sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAĞCILAR

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yenimahalle Mahallesi’nde 1541, 1542, 1543 ve 1544. sokaklar ile Dökümcüler ve Mevlana sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte ve saatlerde Göztepe Mahallesi’nin bazı bölümlerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Demirkapı Mahallesi’nde 1651, 1652, 1653, 1654 ve 1655. sokaklar ile Maslak Sokak; Fatih Mahallesi’nde 1759. Sokak; Göztepe Mahallesi’nde 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2351, 2352, 2353, 2354, 2356, 2358 ve 2360. sokaklar ile Maslak Sokak da kapsamlı trafo merkezi bakımından etkilenecektir.

Demirkapı Mahallesi’nde 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1607, 1608 ve 1610. sokaklar ile Bağcılar Asfaltı; Yenimahalle Mahallesi’nde 1540, 1545, 1546, 1547 ve 1550. sokaklar ile Bağcılar Asfaltı, Dökümcüler ve Şehit Güntay Polat sokaklarında da saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Fatih Mahallesi’nde 1808, 1814 ve 1822. sokaklar ile Maslak Sokak; Göztepe Mahallesi’nde 2313, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325 ve 2326. sokaklar ile Maslak Sokak’ta saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Başak Mahallesi’nde Ertuğrul Gazi ve Yeşil Vadi sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 12.00 arasında Altınşehir Mahallesi’nde Bademli, Cihan ve Gökpınar sokakları ile Şahintepe Mahallesi’nde İstiklal Sokak’ta abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 18.00 arasında Başak Mahallesi’nde Yeşil Vadi Sokak ve mahallenin bazı bölümlerinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 11.00 ile 14.00 arasında Altınşehir Mahallesi’nde Akgöl ve Alev sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Saat 12.00 ile 15.00 arasında ise Altınşehir Mahallesi’nde Kahraman, Koçak ve Kübra sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Adnan Kahveci Mahallesi’nde Alize, Burçak ve Şeyma sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde 2299. Sokak ile Gökevler Mahallesi’nde 2245, 2312, 2317, 539, 545, 546, 550, 551 ve 564. sokaklar ile Özdemir Sokak’ta SCADA ve OSOS yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SİLİVRİ

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ortaköy Mahallesi’nde 400. Sokak ile Acıyonca, Adakale, Akbayram, Aladağlar, Ayazma, Bahçelievler, Barbaros Hayrettin Paşa, Bigados, Celal Bayar, Cümle, Garanti, Göktuğ, Güvenç, Hakanbey, Hakem, Halim, Handegül, Harbiye, Harun Çorbacıoğlu, Hekimbaşı, Hoşsohbet, Hümayun, Hisaryanı, Kaleler, Karameşe, Kasapoğlu, Kumrulu, Kuruçay, Kürdan, Manastır, Morsümbül, Muhtar Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Midye Çıkmazı, Okan, Postane, Sezer, Seçil, Tatlıpınar, Tavşan, Tezer, Tiftik, Yenibülbül, Zırh, Ödev, Ökten ve İncesu sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Selimpaşa Mahallesi’ndeki Ortaköy Sokak da bu kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Fevzipaşa Mahallesi’nde Gölet Caddesi, Gülbağlar Sokak ve Çil Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Fatih Mahallesi’nde Mustafa Bingöl Sokak ile Yeni Mahallesi’nde Abdülhalik Renda ve Erkin Balaban sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Kavaklı Mahallesi’nde Fulya ve Pamukova sokaklarında saat 09.20 ile 17.20 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Akören Mahallesi’nde Sultan Çeşme Sokak’ta saat 09.30 ile 17.30 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Danamandıra Mahallesi’nde Arda, Arka Dere, Berkin Çıkmazı, Cibali, Dalgın, Erdoğanlar, Eski Cami, Gamlı, Işık Çıkmazı, Kadırga, Mandıra, Ney, Sarıgüzel, Saten Çıkmazı, Taşlık Mevkii, Urallar, Vatan, Yalçındağ Çıkmazı, Yücegökler, Yükseller, Özgürler, Özkanlar ve Şakayık Çıkmazı sokaklarında saat 10.00 ile 18.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke unsurlarının yenilenmesine yönelik yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı saatlerde Danamandıra Mahallesi’nde Mandıra ve Uğur Saltan sokakları ile Cibali, Erdoğanlar, Ney, Taşlık Mevkii, Vatan, Yalçındağ Çıkmazı, Yükseller ve Özkanlar sokaklarının bazı bölümleri de yenileme çalışmalarından etkilenecektir.

SULTANGAZİ

1 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında İsmetpaşa Mahallesi’nde 49, 50 ve 51. sokaklar ile Eski Edirne Asfaltı’nda abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün ve saatlerde İsmetpaşa Mahallesi’nde 81, 83, 85 ve 92. sokaklarda da abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yunus Emre Mahallesi’nde 1391. Sokak da saat 10.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisinden etkilenecektir.