İBO Show Yılbaşı konukları kim 2026?

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show, 2026 yılbaşı özel yayını için birbirinden ünlü konuklarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni yıl heyecanını müzik ve sohbetle birleştirecek olan programın konukları netleşirken, yılbaşı gecesi keyifli anlar yaşatması bekleniyor. İbo Show'un 2026 yılbaşı konuklarıyla ilgili detaylar da merak konusu olmaya devam ediyor.

İBO SHOW NEDİR?

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara gelen İbo Show, Türk televizyon tarihinin en köklü ve en çok konuşulan eğlence programları arasında yer alıyor. İlk kez 19 Kasım 1993'te izleyiciyle buluşan yapım, müzik ve sohbeti harmanlayan özgün formatıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

YAYIN SÜRECİ VE KANAL GEÇMİŞİ

İbo Show'un televizyon yolculuğu Kanal 6'da başladı. İlerleyen yıllarda Star TV, TGRT, atv, Show TV ve Beyaz TV gibi farklı kanallarda yayınlanarak ekran serüvenini sürdürdü. Özellikle 90'lı yıllarda elde ettiği izlenme oranlarıyla döneminin televizyon anlayışına yön veren yapımlar arasında gösterildi.

REYTİNG BAŞARISI VE İZLEYİCİ İLGİSİ

Yayınlandığı yıllar boyunca müzik performansları, içten sohbetleri ve sürpriz konuklarıyla dikkat çeken program, uzun süre cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Birçok sanatçı ve ünlü isim İbo Show sahnesinde izleyiciyle buluştu.

SKEÇLER VE SAHNE PERFORMANSLARI

Program yalnızca müzik ve röportajlardan ibaret olmadı. Olgun Şimşek ve Evrim Akın gibi oyuncuların yer aldığı kısa skeçler, programa farklı bir renk katarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

HD YAYINA GEÇİŞ VE ZORUNLU ARA

2010'lu yıllarla birlikte İbo Show, yüksek çözünürlüklü yayın dönemine adım attı. Ancak 13 Mart 2011'de İbrahim Tatlıses'in yaşadığı talihsiz olay sonrası program yayınına ara verdi. Toplamda 18 sezon süren klasik dönem, 642. bölümle birlikte sona erdi.

UZUN ARANIN ARDINDAN GERİ DÖNÜŞ

Yaklaşık dokuz yıl süren aranın ardından İbo Show'un yeni sezonunun 2020 yılında başlaması planlandı. İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen yayın, 14 Kasım 2020'de yeniden izleyiciyle buluştu. Program, 26 Haziran 2021'de sezon finali yaparak ekranlara ara verdi.

FİNAL KARARI VE DİJİTAL PLATFORMLAR

2022 yılında yeni bölümleriyle ekranlara dönen İbo Show, 18 Mayıs 2022'de yayınlanan bölümüyle final yaptı. Programın geçmiş bölümleri ve hafızalara kazınan anları günümüzde dijital platformlar üzerinden izlenmeye devam ediyor.

İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI: