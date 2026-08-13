Ünlü şarkıcıdan sahnelere bebek arası: Oğlum karnımda son konserim

Anne olmak için gün sayan ünlü şarkıcı Melike Şahin, hamileliği nedeniyle sahnelere ara vermeden önceki son konserini İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdi. Karnının belirginleştiği gecede fıstık yeşili, tüy detaylı sahne kostümüyle hayranlarının karşısına çıkan Şahin, konser sırasında yaptığı samimi konuşmayla duygusal anlar yaşattı.

"OĞLUM KARNIMDA SON KONSERİM"

Konser öncesinde ve sahnede hamileliğiyle ilgili duygularını paylaşan Şahin, Harbiye konserlerinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, bu kez gecenin çok daha özel olduğunu söyledi.

Şahin, sahneden hayranlarına seslenirken, "En azından oğlum karnımda son konserim, kesinlikle" ifadelerini kullandı.

"ARTIK NE OLACAKSA OLACAK"

Sahnedeki açıklamasında konserin akışını tamamen seyircilere ve anın duygusuna bırakmaya karar verdiğini anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün tabii daha da enteresan... Çünkü en azından oğlum karnımda son konserim, kesinlikle. Sıkılmayacağınızı düşündüm. Bugün o yüzden akışa bırakmaya karar verdim. Artık ne olacaksa olacak; ağlarız, güleriz, hallederiz bir şekilde."

Şahin, Harbiye'de daha önce verdiği konserleri de hatırlatarak, "Bu sahnede belki şahit olduğunuz konserlerde neler gördük, geçirdik... Bugüne de böyle özel bir son kısmetmiş" dedi.

Melike Şahin, Duygusal anların yaşandığı gecede Şahin, şarkılarını binlerce kişilik koroyla birlikte seslendirdi. Harbiye'nin büyülü atmosferindeki konser, "Diva Bebe" lakaplı şarkıcının sahnelere verdiği geçici aranın da başlangıcı oldu.