Hür Ağbaba kimdir, Veli Ağbaba ağabeyi Hür Ağbaba ne iş yapıyor, Hür Ağbaba neden tutuklandı?

Gündemde yer alan tutuklama haberleri sonrası Hür Ağbaba'nın kim olduğu, hangi alanda faaliyet gösterdiği ve tutuklanmasına neden olan iddiaların neler olduğu arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasına girdi. Peki, Hür Ağbaba kimdir, Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ne iş yapıyor ve neden tutuklandı? İşte merak edilen detaylar.

HÜR AĞBABA HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir'de gerçekleştirilen bazı ihalelere ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla geniş çaplı inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda çeşitli isimler hakkında adli işlem yapıldı.

EGEŞEHİR SORUŞTURMASINDA DİKKAT ÇEKEN BAĞLANTI

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bağlantısının bulunduğunun tespit edildiği öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından soruşturma yeni isimleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

DİYARBAKIR VE MALATYA'DA GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda Hür Ağbaba ile birlikte bir şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Hür Ağbaba hakkında tutuklama kararı verildi. Mahkemenin kararı doğrultusunda Hür Ağbaba cezaevine gönderilirken, soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

HÜR AĞBABA NEDEN GÜNDEMDE?

Hür Ağbaba'nın tutuklanması, hem yürütülen "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması hem de kardeşi Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kamuoyunda tanınan bir siyasetçi olması nedeniyle geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili adli sürecin devam ettiği belirtilirken, soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

HÜR AĞBABA KİMDİR?

Hür Ağbaba, Malatya'da uzun yıllardır yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin ortakları arasında yer alan bir iş insanıdır.