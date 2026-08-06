Hradec Kralove Beşiktaş kaç kaç, Hradec Kralove Beşiktaş maçı bitti mi, MAÇ SKORU ne?

Beşiktaş'ın Hradec Kralove deplasmanında çıktığı UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçında gözler güncel skora çevrildi. Karşılaşmayı canlı takip edemeyen futbolseverler, "Hradec Kralove- Beşiktaş maçı kaç kaç?", "Maç sona erdi mi?" ve "Beşiktaş kazandı mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Hradec Kralove- Beşiktaş maçının canlı skor durumu, maç sonucu ve karşılaşmadan öne çıkan gelişmeler.

HRADEC KRALOVE – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda Beşiktaş, deplasmanda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen siyah-beyazlı ekibin kritik mücadelesi öncesinde futbolseverler, "Hradec Kralove- Beşiktaş maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Maç şifresiz mi yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Hradec Kralove ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme karşılaşmasının yayıncı kuruluşları, maç tarihi, başlama saati ve oynanacağı stat belli oldu. İşte Hradec Kralove-Beşiktaş maçına ilişkin canlı yayın detayları ve merak edilen bilgiler…

HRADEC KRALOVE – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hradec Kralove ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme karşılaşması, S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hem dijital platformlardan hem de televizyon üzerinden takip etmek mümkün olacak.

HRADEC KRALOVE – BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş'ın Avrupa mücadelesi TV100 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı ayrıca S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlemek de mümkün olacak.

HRADEC KRALOVE – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turundaki Hradec Kralove-Beşiktaş karşılaşması, 06 Ağustos 2026 Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

HRADEC KRALOVE – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa kupalarındaki kritik mücadelede ilk düdük 20.00'de çalacak. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde önemli bir fırsat yakalamayı hedefliyor.

HRADEC KRALOVE – BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hradec Kralove ile Beşiktaş arasındaki mücadele, Çekya'nın Hradec Kralove kentinde bulunan FINEP Arena Stadyumu'nda oynanacak.

S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, platforma internet üzerinden erişim sağlayabilecek. S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

TV100 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Hradec Kralove-Beşiktaş maçını TV100 ekranlarından izlemek isteyenler için kanal; Digiturk 37, D Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37 numaralı kanallar üzerinden yayın yapmaktadır. TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE AVANTAJ ARIYOR

Yeni sezonun Avrupa serüvenine Hradec Kralove deplasmanında başlayan Beşiktaş, ilk maçtan avantajlı bir sonuçla ayrılarak tur kapısını aralamayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekipte teknik heyetin tercihleri ve sahadaki performans kadar, karşılaşmanın canlı yayın detayları da futbolseverlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

HRADEC KRALOVE BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Hradec Kralove Beşiktaş maçı 0-0 devam ediyor.