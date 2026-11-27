Hem Norveç hem de Kuzey Kore ile kara sınırı bulunan tek ülke hangisidir sorusunun doğru cevabı Rusya oldu. Dünyanın yüzölçümü en büyük ülkesi olan Rusya, Avrupa'nın kuzeybatısından Asya'nın en doğusuna kadar uzanan topraklarıyla hem Norveç hem de Kuzey Kore ile kara sınırına sahip. Rusya, kuzeybatıda Norveç ile, Uzak Doğu'da ise Kuzey Kore ile komşu.

HEM NORVEÇ HEM DE KUZEY KORE İLE KARA SINIRI BULUNAN TEK ÜLKE HANGİSİDİR?

Hem Norveç hem de Kuzey Kore ile kara sınırı bulunan tek ülke Rusya. Rusya'nın Norveç ile sınırı ülkenin kuzeybatısında, Kuzey Kore ile sınırı ise Uzak Doğu'da yer alıyor.

Soru: Hem Norveç hem de Kuzey Kore ile kara sınırı bulunan tek ülke hangisidir?

A) Çin

B) Moğolistan

C) Finlandiya

D) Rusya

Doğru cevap: D) Rusya

RUSYA'NIN NORVEÇ İLE SINIRI NEREDE?

Rusya ile Norveç arasındaki kara sınırı, İskandinav Yarımadası'nın kuzeyinde, Barents Denizi kıyısına yakın bölgede bulunuyor. Rusya'nın Murmansk bölgesi ile Norveç'in Finnmark bölgesini ayıran sınır, yaklaşık 196 kilometre uzunluğunda. Bu sınır, Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde yer alıyor.

RUSYA'NIN KUZEY KORE İLE SINIRI NEREDE?

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki kara sınırı, Uzak Doğu'da Tumen Nehri boyunca uzanıyor. Yaklaşık 17 kilometre uzunluğundaki bu sınır, dünyanın en kısa uluslararası kara sınırlarından biri olarak biliniyor. Rusya'nın Primorsky bölgesi ile Kuzey Kore'yi birbirinden ayıran sınır, Japon Denizi kıyısına yakın bir noktada sona eriyor.

DİĞER SEÇENEKLER NEDEN YANLIŞ?

Çin, Kuzey Kore ile uzun bir kara sınırına sahip olsa da Norveç ile herhangi bir sınırı bulunmuyor. Moğolistan, yalnızca Rusya ve Çin ile komşu olan bir ülke ve Norveç ile de Kuzey Kore ile de sınırı yok. Finlandiya ise Norveç ile kara sınırı paylaşsa da Asya'da yer alan Kuzey Kore ile hiçbir sınırı bulunmuyor.

RUSYA'NIN KAÇ ÜLKEYLE SINIRI VAR?

Rusya, dünyada en fazla ülkeyle kara sınırı paylaşan ülkeler arasında yer alıyor. Rusya'nın kara sınırı bulunan ülkeler şunlar:

Norveç

Finlandiya

Estonya

Letonya

Litvanya

Polonya

Belarus

Ukrayna

Gürcistan

Azerbaycan

Kazakistan

Çin

Moğolistan

Kuzey Kore

Litvanya ve Polonya ile olan sınırlar, Rusya'nın ana topraklarından ayrı bir bölge olan Kaliningrad üzerinden bulunuyor.