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Hindistan'da bir yolda alev alev yanan otomobili izlemek için çevresinde toplanan kalabalık, aracın hareket etmeye başlamasıyla büyük panik yaşadı. Alevler içindeki otomobilin kendilerine doğru ilerlediğini gören vatandaşlar, hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

MERAKLI KALABALIK TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDI

Yol kenarında alevlere teslim olan otomobilden yükselen yoğun siyah dumanı gören çok sayıda kişi, yangını izlemek için bölgede toplandı. Bazı vatandaşların motosikletleriyle olay yerine geldiği ve yanan aracı yakından izlediği görüldü.

YANAN OTOMOBİL BİR ANDA HAREKET ETTİ

Alevler içindeki otomobilin kalabalığa doğru ilerlemeye başlamasıyla ortalık karıştı. Vatandaşlar koşarak araçtan uzaklaşmaya çalışırken bazı motosiklet sürücüleri de hızla bölgeden ayrıldı.

FACİAYA DAVETİYE ÇIKARAN MERAK

Yaşanan olay, araç yangınlarını yakından izlemenin oluşturabileceği tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.