Alev alev yanan otomobili izlerken kabusu yaşadılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'da alev alev yanan otomobili izlemek için çevresinde toplanan kalabalık, aracın bir anda hareket etmesiyle büyük panik yaşadı. Yanan otomobilin kendilerine doğru ilerlediğini gören vatandaşlar hızla kaçışmaya başladı. Olayın hangi ülkede yaşandığı ve yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.
Hindistan'da bir yolda alev alev yanan otomobili izlemek için çevresinde toplanan kalabalık, aracın hareket etmeye başlamasıyla büyük panik yaşadı. Alevler içindeki otomobilin kendilerine doğru ilerlediğini gören vatandaşlar, hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.
MERAKLI KALABALIK TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDI
Yol kenarında alevlere teslim olan otomobilden yükselen yoğun siyah dumanı gören çok sayıda kişi, yangını izlemek için bölgede toplandı. Bazı vatandaşların motosikletleriyle olay yerine geldiği ve yanan aracı yakından izlediği görüldü.
YANAN OTOMOBİL BİR ANDA HAREKET ETTİ
Alevler içindeki otomobilin kalabalığa doğru ilerlemeye başlamasıyla ortalık karıştı. Vatandaşlar koşarak araçtan uzaklaşmaya çalışırken bazı motosiklet sürücüleri de hızla bölgeden ayrıldı.
FACİAYA DAVETİYE ÇIKARAN MERAK
Yaşanan olay, araç yangınlarını yakından izlemenin oluşturabileceği tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.