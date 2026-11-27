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Hamas yetkilisi Basem Naim, İsrail ordusunun Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El Hayya'nın hayatta kalan son oğlu İzzeddin El Hayya'ya yönelik suikast girişiminde bulunduğunu, saldırıda El Hayya'nın eşi dahil birkaç kişinin yaralandığını açıkladı.

Hamas yetkilileri, İsrail ordusunun Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El Hayya'nın oğlu İzzeddin El Hayya'ya yönelik suikast girişiminde bulunduğunu ve saldırının başarısız olduğunu açıkladı. Hamas yetkilisi Basem Naim olaya ilişkin açıklamasında, İsrail ordusunun bu sabah düzenlediği hava saldırısında İzzeddin El Hayya ve ailesinin saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi. Naim, saldırıda El Hayya'nın eşinin de aralarında bulunduğu birkaç kişinin yaralandığını ancak, can kaybı yaşanmadığını belirtti. Açıklamada, İsrail ordusunun bir konut dairesini hedef aldığı belirtilen saldırı, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Halil El Hayya'ya yönelik tehditleriyle ilişkilendirildi.

Naim, 1997 doğumlu İzzeddin El Hayya'nın Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın hayatta kalan son oğlu olduğunu kaydederken, diğer 4 oğlunun İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini hatırlattı. İzzeddin El Hayya'nın, 2025 yılında İsrail'in Katar'da Hamas yöneticilerini hedef alan hava saldırısında hayatını kaybeden Hamam Halil El Hayya'nın ikiz kardeşi olduğu belirtildi.

Hamas, saldırının 2025 yılında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasını baltalamayı amaçladığını belirterek, devam eden saldırıların sonuçlarından İsrail'i sorumlu tuttu. İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı