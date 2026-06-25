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Hangi ülkelerde deprem oldu? Türkiye'de deprem olacak mı? Venezuela, Japonya, Türkiye son dakika...

Hangi ülkelerde deprem oldu? Türkiye'de deprem olacak mı? Venezuela, Japonya, Türkiye son dakika...
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Hangi ülkelerde deprem oldu? Türkiye’de deprem olacak mı? Venezuela, Japonya ve farklı bölgelerde meydana gelen sismik hareketlilik, son günlerde dünya genelinde yakından takip ediliyor. Deprem kuşağında yer alan ülkelerde yaşanan son dakika sarsıntıları, vatandaşların “Az önce deprem mi oldu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Peki, hangi ülkelerde deprem oldu? Türkiye'de deprem olacak mı? Venezuela, Japonya, Türkiye son dakika...

Venezuela, Japonya, Türkiye ve çevre ülkelerde yaşanan son depremler, küresel sismik hareketliliğin yeniden artıp artmadığı sorusunu gündeme getirdi. Deprem kuşağında bulunan bölgelerde meydana gelen sarsıntılar sonrası gözler AFAD, Kandilli ve uluslararası deprem merkezlerinden gelecek açıklamalara çevrildi. “Türkiye’de büyük deprem olacak mı?” sorusu yeniden tartışılırken, işte dünyada ve Türkiye’de yaşanan son dakika deprem gelişmeleri…

HANGİ ÜLKELERDE DEPREM OLDU?

Dünyanın farklı bölgelerinde peş peşe meydana gelen depremler endişe yarattı. Venezuela'da 39 saniye arayla yaşanan 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden olurken ülkede OHAL ilan edildi. Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Akdeniz'deki 4.9 büyüklüğündeki deprem de Türkiye'de hissedildi.

VENEZUELA'DA ÇİFTE DEPREM BÜYÜK YIKIMA NEDEN OLDU

Güney Amerika ülkesi Venezuela, son yılların en şiddetli sismik felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Ülkede yalnızca 39 saniye arayla meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki iki deprem, başta başkent Caracas olmak üzere birçok bölgede ağır hasara neden oldu.

İlk belirlemelere göre çok sayıda bina çökerken, birçok kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ÜLKE GENELİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

Depremlerin ardından Venezuela genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Uluslararası havalimanlarında meydana gelen ağır altyapı hasarı nedeniyle tüm uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar iptal edilirken, yetkililer vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

JAPONYA DA 6.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILDI

Küresel sismik hareketliliğin bir diğer adresi Japonya oldu. Ülkenin ana adası Honshu'nun kuzeyinde bulunan Iwate eyaleti açıklarında sabah saatlerinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaklaşık 51 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından ilk açıklamalara göre tsunami tehlikesi oluşmadı. Bölgede hasar tespit çalışmaları ve altyapı kontrolleri sürüyor.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ'NDE HAREKETLİLİK ARTTI

Sismoloji merkezlerinden alınan verilere göre, dünyanın deprem ve volkanik faaliyetlerinin büyük bölümünün yaşandığı Pasifik Ateş Çemberi'nde son saatlerde hareketlilik dikkat çekici seviyeye ulaştı. Farklı noktalarda en az beş orta ve güçlü büyüklükte deprem daha kaydedildiği bildirildi.

AKDENİZ'DEKİ DEPREM TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Küresel ölçekte yaşanan sismik hareketlilik sürerken, Türkiye de Akdeniz açıklarında meydana gelen depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre, 24 Haziran'da Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 189 kilometre uzaklıkta, yerin 8,39 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, yetkililer can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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