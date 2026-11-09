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Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan HABAŞ, demir-çelik üretiminden endüstriyel ve tıbbi gazlara, enerjiden otomotive kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteriyor. Peki, HABAŞ’ın sahibi Mehmet Rüştü Başaran kimdir? HABAŞ ne iş yapıyor, ne üretiyor? Detaylar...

MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN KİMDİR?

Mehmet Rüştü Başaran, 1947 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Türk iş insanıdır. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından HABAŞ'ın başkanı olan Başaran, aynı zamanda Anadolubank'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor ve bankanın yarı ortağı olarak biliniyor.

İş dünyasındaki faaliyetleriyle tanınan Mehmet Rüştü Başaran, babası Hamdi Başaran tarafından 1956 yılında kurulan HABAŞ'ın yönetiminde yer alıyor. Şirket, yıllar içinde endüstriyel ve tıbbi gazlar başta olmak üzere demir-çelik, enerji, doğal gaz, otomotiv ve ulaşım gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren büyük bir sanayi grubuna dönüştü.

Forbes Türkiye'nin 2025 yılında yayımladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde de yer alan Başaran, 950 milyon dolarlık servetiyle listenin 35'inci sırasında gösterildi. Özel yaşamını kamuoyundan uzak sürdüren Mehmet Rüştü Başaran'ın boşandığı ve İstanbul'da yaşadığı belirtiliyor.

MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1947 yılında Elazığ'da doğan Mehmet Rüştü Başaran, 2026 yılı itibarıyla 78-79 yaşlarındadır. Doğum günü ve ayına ilişkin bilgi paylaşılmadığı için kesin yaşı doğum tarihinin gün ve ayına göre değişmektedir. Başaran, iş hayatını İstanbul merkezli olarak sürdürüyor.

HABAŞ NE İŞ YAPIYOR, NE ÜRETİYOR?

HABAŞ, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş. adıyla faaliyet gösteren, yüzde 100 yerli sermayeli bir sanayi grubudur. 1956 yılında Hamdi Başaran tarafından kurulan şirket, kuruluşundan itibaren farklı sektörlerde üretim, dağıtım ve hizmet faaliyetlerini genişletti.

Şirketin faaliyet alanları arasında endüstriyel ve tıbbi gazlar, demir-çelik, enerji, doğal gaz, otomotiv, ağır makine, gemi inşa, deniz taşımacılığı ve liman işletmeciliği bulunuyor. HABAŞ, bu alanlarda üretim ve dağıtım faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli hizmetler de sunuyor.

ENDÜSTRİYEL VE TIBBİ GAZ ÜRETİMİ

HABAŞ'ın temel faaliyet alanlarından biri endüstriyel ve tıbbi gaz üretimi ve satışı. Şirket; oksijen, azot, argon ve karbondioksit gibi gazların üretimini ve dağıtımını gerçekleştiriyor. Endüstriyel üretim süreçlerinde kullanılan gazların yanı sıra tıbbi amaçlı gazlar da şirketin faaliyetleri arasında yer alıyor.

DEMİR-ÇELİK ÜRETİMİ

HABAŞ, demir-çelik sektöründe de önemli üretim faaliyetleri yürütüyor. İzmir'in Aliağa ilçesindeki tesislerinde sıvı çelik, inşaat çeliği ve sac üretimi gerçekleştiriyor. Şirketin yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

Üretilen demir-çelik ürünleri farklı pazarlara sunulurken HABAŞ, beş kıtaya ihracat gerçekleştiriyor. Aliağa'daki tesisler, şirketin sanayi faaliyetleri içerisinde önemli bir yere sahip.

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ FAALİYETLERİ

HABAŞ'ın faaliyet gösterdiği alanlardan biri de enerji sektörü. Şirket, elektrik üretimi gerçekleştirerek enerji alanında da faaliyet yürütüyor. Böylece sanayi üretiminin yanı sıra enerji sektöründe de yer alıyor.

LNG, CNG VE LPG DAĞITIMI

HABAŞ, doğal gaz ve LPG alanlarında da üretim ve dağıtım faaliyetleri yürütüyor. Şirketin faaliyetleri arasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dağıtımı bulunuyor.

OTOMOTİV VE AĞIR MAKİNE ÜRETİMİ

Otomotiv sektörü de HABAŞ'ın faaliyet alanları arasında yer alıyor. Şirket, Manisa'daki fabrikasında ağır ve hafif ticari araçlar ile otobüs üretimi yapıyor.

Bunun yanı sıra HABAŞ, Honda'nın Gebze'deki eski fabrikasını satın alarak binek otomobil ve yerli otomobil üretimine yönelik çalışmalar yürütüyor. Şirketin otomotiv alanındaki faaliyetleri motosiklet temsilciliklerini de kapsıyor. Kawasaki, Harley-Davidson ve SYM motosikletlerinin temsilciliklerini üstleniyor.

AĞIR MAKİNE, GEMİ İNŞA VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ

HABAŞ'ın faaliyetleri ağır sanayi ve denizcilik alanlarına da uzanıyor. Şirket; ağır çelik imalatı, gemi inşa, deniz taşımacılığı ve liman işletmeciliği alanlarında hizmet veriyor. Bu faaliyetler, HABAŞ'ın farklı sanayi kollarındaki üretim ve hizmet yapılanmasının bir parçasını oluşturuyor.

FİNANS VE BANKACILIK

Mehmet Rüştü Başaran'ın iş dünyasındaki faaliyetleri HABAŞ ile sınırlı değil. Başaran, Anadolubank'ın yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor ve bankanın yarı ortağı olarak biliniyor. Anadolubank bünyesinde bankacılık hizmetleri sunuluyor.

HABAŞ KİMİN, NE ZAMAN KURULDU?

HABAŞ, Hamdi Başaran tarafından 1956 yılında kuruldu. Kuruluşundan itibaren endüstriyel ve tıbbi gazlar alanında faaliyet gösteren şirket, zaman içerisinde demir-çelik, enerji, doğal gaz, otomotiv ve ulaşım gibi farklı sektörlere yayıldı.

Şirketin başkanlığını Mehmet Rüştü Başaran yürütüyor. HABAŞ, yüzde 100 yerli sermayeli bir sanayi grubu olarak üretim, dağıtım ve hizmet faaliyetlerini sürdürüyor.