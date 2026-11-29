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Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 29 Kasım 2026 tarihli uyarısına göre fırtına Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında etkili. Bu bölgelerde kuzeydoğulu rüzgarın saatte 70-90 kilometre hızla, yer yer tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor; Hatay çevresinde hız 60-80 kilometreye çıkıyor. MGM, fırtınanın 1 Aralık Salı günü öğle saatlerine kadar süreceğini açıkladı. Kuvvetli yağış, kar ve fırtına nedeniyle İstanbul dahil 39 ile sarı kodlu uyarı verildi.

Uyarının ilk adımı 28 Kasım öğleden sonra geldi. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, cumartesi akşamından itibaren Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli rüzgarın fırtınaya, kısa süreli olarak da kuvvetli fırtınaya dönüşeceğini duyurdu. Gece saatlerinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ağaçlar ve tabelalar devrildi. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücüler sabah zorlukla ilerledi.

FIRTINA UYARISI VAR MI, HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Fırtına uyarısı yürürlükte ve Marmara Bölgesi'nin tamamını, Kuzey Ege kıyılarını ve Batı Karadeniz kıyılarını kapsıyor. Kuzey Ege'nin açık denizlerinde rüzgarın yer yer 10 kuvvetine çıkabileceği bildirildi.

RÜZGAR SAATTE KAÇ KİLOMETRE HIZLA ESECEK?

En sert rüzgar Marmara'da, Kuzey Ege'de ve Batı Karadeniz kıyılarında bekleniyor: saatte 70-90 kilometre. MGM'nin ve İstanbul Valiliği'nin bölgelere göre verdiği hızlar şöyle:

Bölge Rüzgar yönü Beklenen hız Marmara Kuzey ve kuzeydoğu Saatte 70-90 km, yer yer tam fırtına Kuzey Ege kıyıları Kuzeydoğu Saatte 70-90 km, açıklarda yer yer 10 kuvvet Batı Karadeniz kıyıları Kuzeydoğu Saatte 70-90 km Hatay çevresi Doğu ve kuzeydoğu Saatte 60-80 km İstanbul geneli (Valilik) Kuzey Saatte 40-60 km, yer yer 70 km

Ülkenin geri kalanında rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER HANGİLERİ?

MGM'nin 29 Kasım uyarısında sarı kod verilen 39 il şunlar: Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova.

Uyarının nedeni her ilde aynı değil. Bazılarında fırtına, bazılarında kuvvetli yağış ya da kar öne çıkıyor. MGM'ye göre yağış Güneydoğu Anadolu'da, Kırklareli'de, Çanakkale'nin iç kesimlerinde, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu kıyıları, Sinop, Rize, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli olacak. Meteoroloji'nin Van ve Diyarbakır bölge müdürlükleri de kendi bölgeleri için ayrıca kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

FIRTINA HANGİ GÜNE KADAR SÜRECEK?

MGM'nin açıklamasına göre fırtına Marmara ve Kuzey Ege'de 1 Aralık 2026 Salı günü öğle saatlerine kadar sürecek. Rüzgarın salı akşamından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hatay kıyılarındaki fırtına daha kısa sürecek; MGM, rüzgarın öğleden sonra hız keseceğini tahmin ediyor.

Fırtına dinse de soğuk hava kalıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kentte 7-10 gün etkili olacağını açıkladı.

İSTANBUL'DA FIRTINA VE YAĞIŞ NASIL OLACAK?

İstanbul Valiliği, MGM verilerine dayanarak il genelinde kuzeyli rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla estiğini, yer yer 70 kilometreye çıkabileceğini duyurdu. Valiliğe göre yağış bugün Karadeniz kıyısındaki 6 ilçede yer yer kuvvetli olacak:

Çatalca

Arnavutköy

Eyüpsultan

Sarıyer

Beykoz

Şile

Valiliğin paylaştığı tahmine göre İstanbul'da sıcaklık bugün 9-10 derece civarında. Pazartesi 4-5, salı 3-6, çarşamba 3-5 dereceye inmesi bekleniyor. Valilik, yüksek kesimlerde buzlanma ve don riskine karşı da uyardı.

HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

Kar nedeniyle uyarılan iller Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kırklareli, Muş, Siirt, Van ve Şırnak. MGM'ye göre akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Kırklareli çevresinde yağış karla karışık yağmura, sonra kara dönecek. Ankara ve çevresinde çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

SICAKLIKLAR KAÇ DERECE DÜŞECEK?

MGM tahminine göre kuzey ve doğu kesimlerde hava sıcaklığı 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Büyük illerde bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Ankara: parçalı bulutlu, 13 derece

İstanbul: aralıklı yağmur ve sağanak, 12 derece

İzmir: akşam kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, 18 derece

Bursa: öğleden sonra yağmur ve sağanak, 14 derece

Samsun: aralıklı yağmur, 12 derece

Erzurum: akşamdan itibaren karla karışık yağmur ve kar, 6 derece

Diyarbakır: öğleden sonra yer yer kuvvetli yağmur, 9 derece

FIRTINADA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Meteoroloji, fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. Kuvvetli yağış beklenen yerlerde sel ve su baskını riski var. Deniz ulaşımı kullanacak olanlar sefer iptallerini işletmelerin duyurularından takip edebilir.