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İstanbul Valiliği, gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ilk saatlerden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yağışların Karadeniz kıyı kesimlerinde, Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de kuvvetli olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "İlimiz genelinde rüzgarın, bu akşam saatlerinden 1 Aralık Salı günü öğle saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği sel, ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA