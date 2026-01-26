Fenerbahçe Manchester City maç yaptı mı? Fenerbahçe 2-1 Manchester City gerçek mi, Fenerbahçe Manchester City'i Avrupa'dan eledi mi?

Fenerbahçe Manchester City maçı ne zaman yapıldı? Futbolseverlerin hafızasında yer eden o tarihi eşleşme yeniden gündemde. Sarı-lacivertli ekibin 1968-1969 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İngiliz devini saf dışı bırakması, Türk futbol tarihinin en unutulmaz başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Peki, Fenerbahçe Manchester City'yi 2-1 yendi mi? İşte, Fenerbahçe'nin Manchester City'yi Avrupa'dan elediği o efsanevi turun tüm detayları ve maçın perde arkası.

FENERBAHÇE MANCHESTER CITY MAÇI GERÇEK Mİ?

Türk futbol tarihinin altın sayfalarında yer alan, nesilden nesile anlatılan ama bazen "Gerçek mi?" diye sorgulanan efsanevi bir eşleşme vardır: Fenerbahçe - Manchester City. Bugünün milyar dolarlık dünya devi Manchester City, bir zamanlar İstanbul'un tozlu sahalarında sarı-lacivertli ekibe boyun eğmişti. Peki, Fenerbahçe Manchester City'yi 2-1 yendi mi? Fenerbahçe rakibini Avrupa'dan gerçekten eledi mi? İşte futbolseverlerin merak ettiği 1968 yılındaki o tarihi zaferin tüm detayları.

FENERBAHÇE MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN YAPILDI?

Günümüzde Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden biri olan Manchester City ile Fenerbahçe arasındaki bu tarihi randevu, 1968-1969 sezonunda gerçekleşti. O dönemki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası (bugünkü adıyla UEFA Şampiyonlar Ligi) 1. turunda temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere şampiyonu Manchester City ile eşleşti.

Bir tarafta o dönem İngiltere ligini kasıp kavuran, kadrosunda Colin Bell ve Francis Lee gibi efsaneleri barındıran City; diğer tarafta ise Ignace Molnar yönetimindeki "Sarı Kanaryalar" vardı. İngiliz basını o dönem bu eşleşmeyi City için "kolay bir tur" olarak görse de, futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden biri kapıdaydı.

11 numaraları futbolcu: Can Bartu

FENERBAHÇE MANCHESTER CITY'Yİ AVRUPA'DAN ELEDI Mİ?

Evet, bu bir şehir efsanesi değil, Türk futbolunun kazandığı en somut ve büyük başarılardan biridir. Fenerbahçe, Manchester City'yi iki maç sonunda toplamda 2-1'lik skorla eleyerek adını bir üst tura yazdırmıştır.

Eşleşmenin ilk ayağı 18 Eylül 1968'de İngiltere'de oynandı. Manchester'da oynanan ilk maçta Fenerbahçe, kalecisi Yavuz Şimşek'in devleştiği ve adeta kalesine duvar ördüğü mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç, İstanbul'daki rövanş için büyük bir umut ışığı olmuştu.

FENERBAHÇE 2-1 MANCHESTER CITY: TARİHİ RÖVANŞIN HİKAYESİ

2 Ekim 1968 tarihinde İstanbul Mithatpaşa Stadı (bugünkü adıyla Vodafone Park'ın bulunduğu bölge) tarihi günlerinden birini yaşadı. Maç aslında Fenerbahçe için pek de iyi başlamamıştı. İngiliz ekibi, 11. dakikada Tony Coleman'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla kapandığında, pek çok kişi turun City'ye gittiğini düşünüyordu.

Ancak ikinci yarıda sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. 48. dakikada Abdullah Çevrim sahneye çıkarak skoru 1-1'e getirdi. Stadı dolduran on binlerce taraftarın desteğiyle baskısını artıran sarı-lacivertliler, 76. dakikada efsane isim Ogün Altıparmak'ın golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, İngiltere şampiyonunu Avrupa kupalarının dışına iterek dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

FENERBHAÇE O SEZON AVRUPA'DA NE YAPTI?

1. Tur: Manchester City Eşleşmesi

Fenerbahçe, dönemin İngiltere şampiyonunu eleyerek tarihi bir başarıya imza attı.

18 Eylül 1968 | Manchester City 0 - 0 Fenerbahçe (Deplasman)

2 Ekim 1968 | Fenerbahçe 2 - 1 Manchester City (İstanbul)

Goller : Abdullah Çevrim, Ogün Altıparmak.

Mithat Paşa Stadı

2. Tur: AFC Ajax Eşleşmesi

Manchester City'yi eleyen Fenerbahçe, ikinci turda o yıllarda Avrupa futbolunu domine etmeye başlayan Hollanda devi Ajax ile karşılaştı.

13 Kasım 1968 | Ajax 2 - 0 Fenerbahçe (Deplasman)

Goller : Klaas Nuninga, Bennie Muller.

28 Kasım 1968 | Fenerbahçe 0 - 2 Ajax (İstanbul)

Goller : Piet Keizer, Klaas Nuninga.

O GÜNKÜ MANCHESTER CITY NASILDI?

1968 yılının Manchester City'si, İngiltere'nin en güçlü takımlarından iriydi. Bir önceki sezon (1967-68) İngiltere First Division'da (günümüzün Premier Lig'i) Manchester United ve Liverpool gibi devleri geride bırakarak şampiyon olmuşlardı.

Joe Mercer ve Malcolm Allison tarafından yönetilen o takım, modern City'nin temellerini atan, kulüp tarihindeki en iyi kadrolardan biri olarak kabul edilir. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin elde ettiği bu başarı, basit bir galibiyet değil; Avrupa futbolunun zirvesindeki bir güce karşı kazanılmış stratejik bir zaferdir.

1967-68 First Division (Günümüzün Premier Lig'i) puan durumu:

Sıra / Takım / Puan

1. Manchester City 58

2. Manchester United 56

3. Liverpool 55

4. Leeds United 53

5. Everton 53

6. Chelsea 48

7. Tottenham Hotspur 47

8. West Bromwich Albion 46

9. Arsenal 44

10.Newcastle United 41

11. Nottingham Forest 39

12. West Ham United 38

13. Middlesbrough 37

14. Burnley 37

15. Derby County 35

16. Sheffield Wednesday 34

17. Stoke City 34

18. Ipswich Town 33

19. Wolverhampton 33

20. Sunderland 32

21. Sheffield United 32

22. Fulham 27

…

1968-69 First Division (Günümüzün Premier Lig'i) puan durumu:

Sıra / Takım / Puan

1. Leeds United 67

2. Liverpool 61

3. Everton 57

4. Arsenal 56

5. Chelsea 50

6. Tottenham Hotspur 45

7. Southampton 45

8. West Ham United 44

9. Newcastle United 44

10. West Bromwich Albion 43

11. Manchester City 40

12. Hull City 37

13. Manchester United 37

14. Ipswich Town 37

15. Sheffield Wednesday 36

16. Wolverhampton Wanderers 35

17. Sunderland 34

18. Nottingham Forest 33

19. Stoke City 33

20. Coventry City 31

21. Leicester City 30

22. Queens Park Rangers 18

FENERBAHÇE'NİN EFSANE 1968 KADROSU

Bu büyük zaferin mimarları olan Fenerbahçeli oyuncular, kulüp tarihinin unutulmazları arasına girdi. O gün sahada yer alan ve City'yi dize getiren kadro şu isimlerden oluşuyordu:

Yavuz Şimşek

Şükrü Birand

Levent Engineri

Selim Soydan

Ercan Aktuna

Yılmaz Şen

Ogün Altıparmak

Nedim Doğan

Ziya Şengül

Can Bartu

Abdullah Çevrim

FENERBAHÇE CITY ZAFERİ

Özetle; Fenerbahçe Manchester City maçı gerçek mi? sorusunun cevabıevettir. Fenerbahçe, 1968 yılında İngiltere şampiyonu Manchester City'yi 0-0 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek Avrupa'da büyük bir sansasyon yaratmıştır.

İşte o maç: