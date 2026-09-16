Federal Reserve'in faiz kararı, yalnızca ABD piyasaları açısından değil, dolar, euro/dolar paritesi, borsalar ve küresel finansal piyasalar açısından da yakından takip ediliyor. Fed'in politika faizinde yapacağı değişiklik, finansal koşullar ve faiz beklentileri üzerinden farklı varlık gruplarında hareketliliğe neden olabiliyor. Peki, Fed faiz kararı piyasaları nasıl etkileyecek? FED faiz artarsa, düşerse, sabit kalırsa ne olur? Dolar, euro, borsa ne olur? Detaylar haberimizde.

FED FAİZ KARARI DOLAR, EURO, BORSA, KÜRESEL PİYASAYI NASIL ETKİLER?

Fed'in faiz kararı, para politikasının yönü üzerinden finansal koşulları etkiliyor. Federal Reserve, federal fonlama faizinin hedef aralığını değiştirerek kısa vadeli faizleri ve daha geniş finansal koşulları etkiliyor. Bu değişiklikler zaman içerisinde borçlanma maliyetleri, varlık fiyatları ve döviz kurları üzerinde etkili olabiliyor.

Fed faiz artırdığında para politikasının daha sıkı hale gelmesi söz konusu olur. Daha yüksek faizler, dolar cinsinden varlıkların getirisini artırabileceği için dolar talebini destekleyebilir. Bu nedenle faiz artışı genel olarak dolar açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte Fed faiz artırırsa doların kesin olarak yükseleceği sonucu çıkarılamaz. Doların değeri döviz piyasalarında belirlenir ve Fed doğrudan belirli bir dolar kuru hedeflemez.

Fed faiz indirirse ise para politikasında gevşeme söz konusu olur. Faizlerin düşmesi, dolar cinsinden varlıkların getirisini azaltabileceğinden dolar üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak burada da kesin bir yön belirtmek mümkün değildir. Çünkü piyasaların faiz kararından önce hangi beklentiyi fiyatladığı ve Fed'in gelecek döneme ilişkin mesajları önem taşır.

Euro açısından ise değerlendirme daha farklı yapılmalıdır. Fed'in kararı euro/dolar paritesini etkileyebilir. Doların euro karşısındaki değerinde meydana gelen değişim, euro/dolar paritesine yansıyabilir. Ancak euro/TL'nin yönünü değerlendirmek için yalnızca Fed kararına bakmak yeterli değildir. Dolar/TL ile euro/dolar paritesindeki hareketin birlikte değerlendirilmesi gerekir.

Borsa tarafında da faiz değişikliklerinin finansal koşullar üzerinden etkisi görülebilir. Federal Reserve, faiz değişikliklerinin hisse senedi fiyatları dahil olmak üzere varlık fiyatları üzerinde etkiler oluşturabildiğini belirtiyor.

FED FAİZ ARTIRIRSA DOLAR EURO YÜKSELİR Mİ?

Genel olarak faiz artışı dolar açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendirilir. Fed'in faiz artırması, ABD'de dolar cinsinden varlıkların getirisini artırabileceği için dolar talebini güçlendirebilir.

Ancak Fed faiz artırırsa dolar kesin yükselir şeklinde bir sonuç çıkarmak doğru olmaz. Federal Reserve'in de belirttiği üzere doların değeri döviz piyasalarında belirleniyor ve Fed belirli bir döviz kuru seviyesini hedeflemiyor.

Fed'in faiz kararı euro/dolar paritesini de etkileyebilir. Bu nedenle euro/TL açısından yalnızca Fed kararına bakmak yeterli değildir. Euro/dolar paritesi ile dolar/TL'deki hareket birlikte değerlendirilmelidir.

FED FAİZ İNDİRİRSE DOLAR EURO DÜŞER Mİ?

Faiz indirimi genel olarak dolar açısından negatif bir gelişme olarak değerlendirilir. Bunun temel nedeni, ABD'deki faizlerin gerilemesiyle dolar cinsinden varlıkların getirisinin azalmasıdır.

Fed'in faiz indirmesi dolar üzerinde baskı oluşturursa euro/dolar paritesinde yükseliş görülebilir. Böyle bir tabloda euro, dolar karşısında değer kazanabilir. Ancak Fed'in faiz indirimi euro için tek başına yeterli bir yükseliş nedeni değildir.

Euro/TL açısından da yalnızca faiz indirimi üzerinden kesin bir yön belirlemek mümkün değildir. Türkiye'deki dolar/TL kuru yükselirken euro/dolar paritesi gerilerse euro/TL'deki düşüş sınırlı kalabilir.

FED FAİZİ SABİT BIRAKIRSA DOLAR EURO VE BORSA NE OLUR?

Fed'in faizi sabit bırakması durumunda doların yönü doğrudan tek bir senaryoya bağlanamaz. Piyasalar faizin sabit kalmasını bekliyorsa kararın dolar üzerinde büyük bir etkisi olmayabilir.

Bu durumda yatırımcıların dikkatini Fed'in açıklamalarındaki gelecek dönem mesajları çekebilir. Federal Reserve, faiz kararlarının yanı sıra para politikasının gelecekteki seyri konusunda yaptığı açıklamalarla da piyasa beklentilerini etkileyebiliyor.

Borsa tarafında da benzer şekilde kararın kendisi kadar gelecek dönem faiz politikasına ilişkin mesajlar önem taşıyabilir. Faizlerin sabit tutulması, piyasanın beklediği bir karar olduğunda farklı; beklenmeyen bir karar olduğunda farklı fiyatlama görülebilir.

FED FAİZ KARARININ DOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Fed'in politika faizi, ABD'deki kısa vadeli faizlerin yönünü belirleyen temel araçlardan biridir. Federal Reserve, federal fonlama faizindeki değişikliklerin diğer kısa vadeli faizlere ve genel finansal koşullara yansıdığını belirtiyor.

Faiz artışı, dolar cinsinden varlıkların getirisini artırabilecek bir gelişme olarak dolar talebini destekleyebilir. Faiz indirimi ise bunun tersine, dolar cinsinden varlıkların getirisini azaltarak dolar üzerinde baskı oluşturabilir.

Bununla birlikte doların yönü yalnızca gerçekleşen faiz değişikliğine bağlı değildir. Piyasa beklentileri de önem taşır. Bu nedenle aynı faiz kararı, beklentilerin farklı olduğu dönemlerde farklı piyasa tepkilerine neden olabilir.

FED FAİZ KARARININ EURO ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Fed'in faiz kararı euro açısından öncelikle euro/dolar paritesi üzerinden takip edilir. ABD faizlerindeki değişim, doların diğer para birimleri karşısındaki değerini etkileyebildiği için euro/dolar paritesinde de hareket oluşturabilir.

Fed'in faiz artırması doların desteklenmesine yol açarsa euro/dolar paritesinde aşağı yönlü hareket görülebilir. Faiz indirimi ise dolar üzerinde baskı oluşturduğu durumda euro/dolar paritesinde yükselişe neden olabilir.

Ancak bu hareketler kesin sonuç olarak değerlendirilmemelidir. Euro/TL'nin seyri için euro/dolar paritesinin yanı sıra dolar/TL hareketinin de dikkate alınması gerekir.

FED FAİZ KARARININ BORSA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Faiz değişiklikleri hisse senedi piyasaları üzerinde de etkili olabilir. Federal Reserve, faiz oranlarındaki değişikliklerin hisse senedi fiyatları ve diğer varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Faizlerin yükselmesi finansal koşulların sıkılaşmasına neden olurken, faizlerin düşürülmesi finansal koşulların gevşemesine yol açabilir. Bu değişimler şirketlerin borçlanma maliyetleri ve yatırım kararları üzerinden finansal piyasaları etkileyebilir.

Ancak borsanın faiz artışı veya faiz indirimi sonrasında mutlaka yükseleceği ya da düşeceği şeklinde kesin bir kural bulunmuyor. Kararın piyasa tarafından önceden ne ölçüde beklendiği ve Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajları da fiyatlamada önem taşıyor.

FED FAİZ KARARININ KÜRESEL PİYASALARA ETKİSİ

Fed'in para politikası yalnızca ABD ekonomisiyle sınırlı kalmıyor. Federal Reserve'in açıklamalarına göre federal fonlama faizindeki değişiklikler kısa vadeli faizlerin yanı sıra döviz kurları, uzun vadeli faizler, kredi koşulları ve varlık fiyatları üzerinden daha geniş finansal koşulları etkileyebiliyor.

Bu nedenle Fed'in faiz kararı küresel piyasalarda da yakından izleniyor. Özellikle doların uluslararası finans sistemindeki ağırlığı nedeniyle ABD faizlerindeki değişimler diğer ülkelerdeki finansal koşullar açısından da önem taşıyor.

Bununla birlikte küresel piyasalardaki hareket yalnızca Fed kararına bağlı değil. Farklı ülkelerin merkez bankalarının faiz politikaları ve ekonomik gelişmeler de döviz piyasaları ile diğer finansal varlıkların fiyatlamasında etkili olabiliyor.

FED FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDA NELERE BAKILACAK?

Fed'in faiz kararının ardından yalnızca faiz oranının kendisi değil, karar metni ve gelecek döneme ilişkin mesajlar da takip ediliyor. Federal Reserve, FOMC toplantılarının ardından yazılı açıklama yayımlıyor ve toplantı sonrasında başkan tarafından basın toplantısı düzenleniyor.

Bu nedenle faiz kararı sonrasında dolar, euro/dolar paritesi ve borsalarda oluşabilecek hareketin değerlendirilmesinde kararın beklentilerle ne ölçüde örtüştüğü ve gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajların nasıl şekillendiği önem taşıyor.

Sonuç olarak Fed faiz artırdığında dolar üzerinde destekleyici bir etki oluşması, faiz indirdiğinde ise dolar üzerinde baskı oluşması genel mekanizma olarak değerlendirilebilir. Faizin sabit tutulması halinde ise piyasanın önceki beklentileri ve Fed'in gelecek döneme ilişkin mesajları öne çıkabilir. Euro/TL için ise euro/dolar paritesi ile dolar/TL'nin birlikte değerlendirilmesi gerekir.

NOT: Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.