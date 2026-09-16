TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha

Denetimsiz içerikleri ve canlı yayınlardaki uygunsuz görüntülerle sık sık eleştirilerin hedefi olan TikTok'ta, ekranlarda yasaklanan evlilik programı formatlarının bireysel yayınlarla sürdürüldüğü görüldü.

İZLENME İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR

Önüne gelen kullanıcının canlı yayın açarak evlilik adaylarını yayına alması ve tık almak uğruna yürütülen diyaloglar sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

YAPTIRIM TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından platformdaki denetimsizlik ve bu tür yayınlara yönelik olası yaptırımlar yeniden gündeme geldi.

Kaynak: Haberler.com