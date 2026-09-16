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FETÖ'nün "güncel yapılanması" soruşturmasında 3 zanlı yakalandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit edilen 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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