Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da yönetim, üst üste beşinci ve toplamda 27. şampiyonluk hedefi doğrultusunda harekete geçti. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'ten futbolculara dikkat çeken bir prim jesti geldi.

2 MAÇA 1 MİLYON EURO

Başkan Dursun Özbek'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Kemerburgaz ziyaretinde teknik ekibe moral verdiği ve futbolcular için özel prim belirlediği aktarıldı.

Milli araya lider girmek isteyen Galatasaray'da yönetim, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarının kazanılması halinde toplam 1 milyon euro prim dağıtma kararı aldı.

İLK ENGELİ GEÇTİLER

Kocaelispor'u mağlup ederek prim hedefindeki ilk engeli aşan Galatasaray'ın önünde şimdi Trabzonspor karşılaşması bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, bordo-mavilileri de mağlup etmesi halinde toplam 1 milyon euroluk primin sahibi olacak.

BU SEZON PRİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Galatasaray yönetimi geçmiş dönemlerde ağırlıklı olarak derbi maçları öncesinde prim uygulamasına giderken bu sezon farklı dönemlerde de futbolculara benzer motivasyon ödülleri verilmesinin planlandığı belirtildi. Okan Buruk'un öğrencileri, milli araya kayıpsız girmek için Trabzonspor deplasmanında sezonun ilk büyük sınavlarından birini verecek.