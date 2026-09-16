Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi

İzmir'de defin öncesi kılınacak cenaze namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada kadının ve erkeğin yan yana saf tuttuğu görüldü. İmam, durumu fark ederek namazı kıldırmayacağını belirtti.

"BU SEFERLİK BİR İSTİSNA OLAMAZ MI?"

İmamın uyarısı ve namazı başlatmaması üzerine kalabalıktan bir kişi "Hocam bu seferlik bir istisna olamaz mı?" sorusunu yöneltti. İmamın dini usulleri hatırlatarak saf düzeninin sağlanmasını istemesi üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

KADIN ÇIKINCA NAMAZ KILINDI

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından dini kurallara uygun saf düzeninin yeniden alınmasının ardından imam cenaze namazını kıldırdı.

Kaynak: Haberler.com