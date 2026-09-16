Suudi Arabistan Mekke’ye İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı, Husiler iddiayı yalanladı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki Husiler tarafından Mekke'yi hedef almak üzere fırlatıldığı belirtilen bir İHA'nın yasaklı hava sahasına ulaşmadan önlendiğini açıkladı. Husiler ise suçlamayı kesin bir dille reddederek, Mekke'nin hedef alındığı yönündeki açıklamaları "bayat bir yalan" olarak nitelendirdi.

KOALİSYON: İHA MEKKE'YE ULAŞMADAN ÖNLENDİ

Yemen'deki Husiler ile uluslararası alanda tanınan ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar sürerken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki El-Malki, Husilerin Mekke'yi hedef alan bir İHA saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. El-Malki, İHA'nın Mekke hava sahasındaki yasaklı bölgeye ulaşmadan önlendiğini bildirdi.

El-Malki ayrıca Husilerin 2017 yılında kutsal şehri hedef aldığını belirttiği balistik füze saldırısının da engellendiğini hatırlattı. Son İHA'nın önlendiği anlara ait olduğu öne sürülen görüntüler de paylaşıldı.

HUSİLERDEN İDDİAYA YALANLAMA

Husiler ise Mekke'yi hedef aldıkları yönündeki açıklamayı reddetti. Husilerin siyasi kanadının sözcüsü Hazım el-Esed, "Mekke'nin hedef alındığına dair iddialar, daha önce de başvurulan ve artık kimsenin inanmadığı bayat bir yalandan ibarettir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı