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Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü Haber Videosunu İzle
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtilen S.F., boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül F. ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

  • Antalya'nın Korkuteli ilçesinde S. F. (38), boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül F. (36), kayınbabası Ahmet Engel (65) ve kayınvalidesi Cemile Engel'i (63) silahla vurarak öldürdü.
  • Olayda anne, baba ve kızı hayatını kaybetti; şüpheli S. F. hakkında uzaklaştırma kararı bulunuyordu.
  • Cenazeler Antalya Adli Tıp Kurum Başkanlığı morguna getirildi ve otopsi işlemleri sürüyor.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi ile kayınvalidesini ve kayınpederini silahla vurarak öldürdü.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Korkuteli'nin Karakuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen S. F. (38), eşi ve ailesiyle henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştı. S. F., eşinin ailesinin evinde eşi Ayşegül F. (36), kayınbabası Ahmet Engel (65) ve kaynanası Cemile Engel'e (63) silahla ateş açtı.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne, baba ve kızlarının hayatının kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalama için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CENAZELER MORGA GETİRİLDİ

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Sefer Coşkun'un av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü boşanma aşamasındaki Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile ve kayınpederi Ahmet Engel'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurum Başkanlığı morguna getirildi. Morg önünde toplanan ailenin yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Cenazelerin otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

istanbul sözleşmesinin meyveleri bunlar

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Haber YorumlarıKv 34:

sonra neden evlenmiyosunuz ...

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Sadece o kadar değil, neden çocuk yapmıyoruzu da eklemeliyiz

yanıt1
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Türkiye'nin genel olarak psikoloji bozulmuş durumda. Gerçekten insanlarımız hiç iyi durumda değil en ufak tartışma bile kavgaya dönüşüp cinayetle bile sonuçlanabiliyor. Bu 3. sayfa haberlerini devlet yetkilileri de okuyor ve duyuyor çok çok acil kalıcı caydırıcı önlemler alınması gerekir. İdam olmuyorsa ağırlaştırılmış tek kişilik hücreler de cezalar uygulansın. o hücrelerde TV radyo hiç bir ajans olmasın.

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Haber YorumlarıTabbe Lan:

Bu tip genellemeyi cahillik belirtisi olarak değerlendiriyorum. Sanki bu tür olayların sadece Türkiye'de gerçekleşiyormuş gibi izlenim bırakılmak isteniyor. Dünyanın dört bir yanında bu tür olaylar her Allah'ın günü binlerce defa olur. Belki onbinlerce. Sen ne yazıyorsun?

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