Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi ile kayınvalidesini ve kayınpederini silahla vurarak öldürdü.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Korkuteli'nin Karakuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen S. F. (38), eşi ve ailesiyle henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştı. S. F., eşinin ailesinin evinde eşi Ayşegül F. (36), kayınbabası Ahmet Engel (65) ve kaynanası Cemile Engel'e (63) silahla ateş açtı.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne, baba ve kızlarının hayatının kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalama için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CENAZELER MORGA GETİRİLDİ

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Sefer Coşkun'un av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü boşanma aşamasındaki Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile ve kayınpederi Ahmet Engel'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurum Başkanlığı morguna getirildi. Morg önünde toplanan ailenin yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Cenazelerin otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı