Türkiye'de mülki idare alanında uzun yıllara yayılan tecrübesiyle tanınan Hülya Kaya, kamu yönetimi, hukuk ve uluslararası çalışmalar alanlarında önemli bir kariyere sahiptir. Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile birlikte 57 ilin valisinin görev yeri değiştirilirken, Yalova Valisi olarak görev yapan Hülya Kaya da yeni bir göreve atanmıştır. Peki, Eski Yalova Valisi Hülya Kaya kimdir, nereli? Hülya Kaya nereye atandı? Detaylar...

ESKİ YALOVA VALİSİ HÜLYA KAYA KİMDİR?

Akademik donanımı, uluslararası eğitimi ve sahada edindiği yönetsel deneyimle dikkat çeken Kaya, kariyeri boyunca kaymakamlık, vali yardımcılığı ve büyükşehir belediyelerinde üst düzey yöneticilik gibi kritik görevlerde bulunmuştur. Özellikle hukuk ve kamu yönetimini birlikte harmanlayan mesleki yaklaşımı, onu mülki idare camiasında öne çıkaran unsurlar arasında yer almaktadır.

HÜLYA KAYA NERELİ?

Hülya Kaya, 1974 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya gelmiştir. İç Anadolu'nun köklü idari ve kültürel geçmişe sahip şehirlerinden biri olan Konya'da doğmuş olması, kamu yönetimi alanındaki kariyerine erken yaşlardan itibaren yön vermesinde etkili olmuştur.

HÜLYA KAYA KAÇ YAŞINDA?

1974 doğumlu olan Hülya Kaya, 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

HÜLYA KAYA EĞİTİM HAYATI VE AKADEMİK BİRİKİMİ

Hülya Kaya'nın kariyerini güçlü kılan en önemli unsurlardan biri çok yönlü akademik geçmişidir.

1996 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur.

2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamlamıştır.

Uluslararası alanda da kendini geliştiren Kaya,

2000–2001 yıllarında İngiltere'nin Nottingham kentinde yabancı dil ve kamu yönetimi eğitimi almıştır.

2008–2009 yıllarında Portsmouth Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Sığınmacı Politikaları üzerine yüksek lisans yapmıştır.

2015–2018 yılları arasında Sussex Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanında doktorasını tamamlamıştır.

Bu akademik birikim, onun hem saha yönetiminde hem de mevzuat ve politika geliştirme süreçlerinde etkin rol almasını sağlamıştır.

KAMU GÖREVLERİ VE İDARİ DENEYİMİ

Hülya Kaya, 1999 yılında mülki idare amirliği mesleğine adım atmıştır. Kariyeri boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinde önemli görevler üstlenmiştir.

Kaymakamlık ve Vekillik Görevleri

Konya Altınekin, Çorum Oğuzlar ve Isparta Yenişarbademli ilçelerinde kaymakam vekilliği

Aksaray Eskil ve Adıyaman Tut ilçelerinde kaymakamlık

Üst Düzey İdari Görevler

2006–2008: Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı

2009–2010: Konya Sarayönü Kaymakamlığı

2010–2014: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli üst düzey yöneticilik görevleri

2014: İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği

2018–2020: İstanbul Vali Yardımcılığı

27 Temmuz 2020: Pendik Kaymakamlığı

HÜLYA KAYA NEREYE ATANDI?

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile birlikte, uzun süredir Yalova Valisi olarak görev yapan Hülya Kaya, görevinden alınarak "Vali-Mülkiye Başmüfettişi" olarak atanmıştır. Bu atama Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararıyla yürürlüğe girmiştir.