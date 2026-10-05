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İsrail'in İran'a ABD'siz saldırı hazırlığında nükleer programın merkezde olduğu aktarıldı

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İsrailli askeri kaynaklar, İsrail ordusunun ABD'nin katılımı olmaksızın İran'a yeni saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlandığını aktardı. Kaynaklara göre hazırlığın merkezinde Tahran'ın nükleer programı var; haberde, kasımdaki ara seçimler öncesi İran'a saldırı olası görülmedi.

İsrail ordusunun, ABD'nin katılımı olmaksızın İran'a tek başına yeni saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yaptığı aktarıldı.

Israel Hayom gazetesine konuşan İsrailli askeri kaynaklar, ABD ile İsrail ordularının askeri ve operasyonel alanda yakın koordinasyonunu sürdürdüğünü kaydetti.

Söz konusu yakın koordinasyona rağmen İsrail ordusunun İran'a tek başına yeni saldırılar düzenleme senaryosuna ilişkin hazırlık içinde olduğunu söyleyen askeri kaynaklar, planlamaların merkezinde Tahran yönetiminin nükleer programının olduğunu belirtti.

Öte yandan, haberde ABD ve İsrail'in kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesi İran'a karşı bir saldırı girişiminde bulunmasının olası olmadığı değerlendirmesine de yer verildi.

İran'a ilişkin gelişmelerin ABD'nin siyasi dinamikleriyle, özellikle de kasımdaki ara seçimlerle yakından ilişkili olduğunu vurgulayan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçim öncesi küresel petrol fiyatlarında ani bir artış yaşanmasını istemeyeceği hatırlatıldı.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatmıştı. 7 Temmuz'dan sonra ise İran'ın güney kıyıları yoğun saldırıların hedefi olmuştu.

Kaynak: AA
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